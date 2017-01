Riesgos

Previsiones para España

El(FMI) ha confirmado sus pronósticos del pasado mes de octubre para la economía mundial, que contemplan, y ha señalado un incremento de la incertidumbre relacionado con el resultado electoral en EEUU, reconociendo que no será hasta la próxima primavera cuando pueda valorar de forma más específica el impacto de las políticas de Donald Trump al frente de EEUU."Existe una amplia dispersión de posibles desenlaces en torno a las proyecciones, dada la incertidumbre que rodea aentrante y sus ramificaciones internacionales", apunta la institución en la actualización de su informe Perspectiva de la economía mundial, publicado el pasado mes de octubre.El FMI ha incorporado también a sus pronósticostras el acuerdo al que llegaron el pasado 30 de noviembre los miembros de la OPEP junto a otros grandes países productores para limitar la oferta de petróleo.A diferencia de octubre, el FMI aprecia, a pesar de la incertidumbre,, cuyo pronóstico eleva al 1,9% en 2017 y el 2% un año después, una y dos décimas por encima respectivamente de su anterior pronóstico, mientras detecta un empeoramiento de la tendencia entre las emergentes, para las que prevé una expansión del 4,5% este año, frente al 4,6% estimado anteriormente, y confirma un crecimiento del 4,8% en 2018.En este sentido, el FMI destaca la mejora registrada en la actividad industrial de los países avanzados, así como la aceleración de la economía estadounidense, donde la economía se acerca a pleno empleo, y las perspectivas de un estímulo fiscal bajo la nueva Administración han impulsado la cotización del dólar y el precio de los activos."Las perspectivas de las economías avanzadas han mejorado para 2017-18,de 2016 y al estímulo fiscal previsto en Estados Unidos", añade el FMI, que advierte, sin embargo, de que a falta de conocer los detalles y orientación de las políticas bajo la dirección de Donald Trump, no será hasta la edición de abril del informe cuando habrá mayor claridad al respecto y sobre sus implicaciones para la economía mundial.Asimismo, la actualización de los pronósticos del FMI advierte de que los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja, señalando el impacto que "sucesos políticos recientes" pueden tener en la "erosión del consenso en torno a los beneficios de", incluyendo un aumento de los desequilibrios combinado con fuertes movimientos del tipo de cambio, mientras un aumento de las restricciones al comercio mundial y a la migración "dañaría la productividad y golpearía el ánimo de los mercados".En el caso de las economías avanzadas, la institución advierte de que un déficit prolongado de la demanda privada y la falta de avance adecuado de las reformas, incluido el saneamiento de los balances bancarios, podría reducir permanentemente el crecimiento y la inflación, mientras que en algunas economías emergentes "", incluyendo el alto nivel de la deuda empresarial, la debilidad de los balances bancarios y la ausencia de amortiguadores sólidos, que dejan a estas economías expuestas al empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.Por contra, el FMI apunta que los estímulos fiscales enpodrían resultar más beneficiosos para la actividad de lo que contemplan las actuales perspectivas, lo que podría reforzar su impacto en los socios comerciales de estos países si sus efectos de contagio no se ven atenuados por políticas proteccionistas.Por el momento, el FMI revisa al alza su previsión de crecimiento para EEUU, que sube al 2,3% en 2017 y al 2,5% en 2018, frente al pronóstico de octubre del 2,2% y el 2,1%, mientras que en el caso de la zona euro prevé que el crecimiento sea del 1,6% este año, frente al 1,5% anticipado anteriormente, mientras reitera queEntre las principales economías del euro, el FMI espera que Alemania crezca un 1,5% este año y el siguiente,en ambos casos en octubre, mientras reitera su pronóstico de que Francia crecerá un 1,3% en 2017 y un 1,6% en 2018.En el caso de España, el FMI augura una expansión del 2,3% este año y del 2,1% en 2018,y mejorando dos décimas el del próximo año, publicado en octubre.No obstante, a pesar de la mejora prevista de las economías avanzadas, el FMI ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para Italia, cuyo ritmo de expansión se desacelerará en 2017 al 0,7% desde el 0,9% previsto para 2016, mientras que en 2018 será del 0,8%. De este modo, la institución empeora ensus previsiones para este año y el siguiente respectivamente.Por su parte, los nuevos pronósticos del FMI secon respecto a las economías emergentes y en desarrollo, que ven recortado en una décima su pronóstico de crecimiento para 2017, hasta el 4,5%, mientras que en 2018 reitera una expansión del 4,8%."Las perspectivas de crecimientoen las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde las condiciones financieras son, en términos generales, menos favorables", apunta la institución, que mejora sus expectativas sobre China, pero empeora las de India, México y Brasil.En concreto, los nuevos pronósticos para China del FMI contemplan una expansión del 6,5% en 2017, frente al 6,2% de octubre, y confirman la previsión del 6% en 2018.Sin embargo, la institución recorta cuatro décimas su pronóstico de 2017 para India, hasta el 7,2%, mientras reitera el de 2018 en el 7,7%. Asimismo, el FMI ha revisado tres décimas a la baja su pronóstico para Brasil en 2017, hasta el 0,2%, confirmando el 1,5% del próximo año, mientras reduce en seis décimas sus previsiones para 2017 y 2018 en el caso de México,