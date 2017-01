Rosell ve "inteligente" la política proteccionista de Trump

Ve bien la renta mínima

El presidente de la CEOE, Juan Rosell las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos,, de ay pongan su centro de operaciones financieras en Estados Unidos, informa Europa Press."Lo que está ocurriendo es que las grandes empresas americanas que tienen muchos beneficios están ubicando esos beneficios fuera de los Estados Unidos yy por eso está planteando posibilidades de deducción para que pongan su centro de operaciones financieras en el país. Creo que es una medida inteligente", subrayó Rosell, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.Sobre la rebaja de impuestos que ha prometido Trump para las empresas, Rosell considera que es algo que las diferentes administraciones norteamericanas llevan haciendo durante mucho tiempoEn cuanto a la subida salarial en España para 2017 y un aumento adicional del 0,5% vinculado a la productividad. En este sentido, Rosell indicó que este incremento variable de medio punto está, del incremento de la productividad o de las ventas que tienen las empresas y de los beneficios.Según el presidente de la patronal, las rentas salariales subieron muy mucho entre el año 2000 y 2009, después han bajado de una manera muy importante, y hace unos años comenzaron a recuperarse porque el bajo poder adquisitivo de los trabajadores podría frenar la recuperación económica. "y, en cambio,(el salario) que cerrar empresas", apuntó.Sobre la propuesta de los sindicatos y algunos partidos de, Rosell aseguró que "no es una iniciativa nueva", y admitió que "", si bien advirtió de que el problema es que España no cuenta con "ingresos infinitos".En cualquier caso, se mostró dispuesto a estudiarla porque, pero vinculó esta ayuda a que, que es "clave" para que salgan de esa situación. "Para los que se han quedado en la cuneta, algo habrá que hacer para sacarlos de ahí", subrayó.Sin embargo, no se mostró tan condescendiente con la propuesta de Podemos , que pide: españoles y no españoles, en paro o con empleo. En este punto, dijo que era "más complicada". "Las buenas intenciones son maravillosas pero la realidad es más complicada.y después hacemos política mundial", criticó.Por último, sobre las oficinas de empleo, Rosell considera que "están muy mal estructuradas", por lo que abogó por dar formación a las personas que están en los servicios de empleo para llevar a cabo un "cambio drástico" de las mismas. "Vamos a llegar a un momento en el que nuestro paro estructural va a llegar a un 12% porque", alertó, tras indicar que únicamentede los parados