El Gobierno prevé devolver la mayoría del rescate bancario mediante la privatización de Bankia y BMN

El Gobierno, donde mantiene una participación aproximada del 65%,que pidió al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por valor depara sanear el sistema bancario, informa Europa Press.Así lo comunicó en el Pleno del Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos , al ser preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Xavier Domènech sobre"Al FROB le queda el 65% de Bankia y BMN, dos bancos que valen mucho dinero y que", manifestó.El ministro, con la que se ha conseguido "sanear y reestructurar el sistema financiero español" y sin la que ""."Aparte de haber sido injusto,y llevado a que la situación de crisis en España no hubiera sido la que hemos vivido, sino mucho más grave", argumentó.Además, destacó que países de alrededor que se vieron en situación similar y no pidieron ese rescate no han experimentado la recuperación ni el crecimiento económico que España y que "los analistas internacionales dicen que".Por otra parte, recordó que el Gobierno del PP ha sido el responsable no solo del saneamiento del sistema financiero, sino de la mejora de la gobernanza económica de las entidades, de la limitación del sueldo de los banqueros y de laen los que había prácticas "que teóricamente podrían ser susceptibles de haber contravenido alguna normativa".De Guindos ya anunció ayer las intenciones de continuar con la amortización anticipada del préstamo del MEDE , alcanzando losPara la desinversión en Bankia y BMN, el Gobierno dispone de un plazo de dos años, aunque el FROB todavía, si vender las dos entidades de forma individual o fusionarlas para su venta combinada.