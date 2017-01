info Libre

Inquietud laboral y profesional

info Libre

"La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no tiene previsto, actualmente, ejecutar o proponer un ajuste laboral sobre la plantilla de RTVE". Así de tajante se ha mostrado el Gobierno en respuesta parlamentaria al diputado de Compromís, Ignasi Candela, en la que se interesaba sobre un. La afirmación no es ninguna sorpresa para los representantes de los trabajadores: "Nadie en el Gobierno, ni en el PP, se atreve a sacar el asunto; saben que en el momento actual podría unir a la oposición y apoyar la movilización en contra de sindicatos y empleados", dicen adesde CCOO y UGT en la Corporación. "La situación actual les resulta cómoda, ya que el poder real en RTVE es el que impusieron con el cambio de la ley cuando teníanEl anuncio formal contradice el informe de la SEPI en el pasado verano, en el que se advertía de que "RTVE podría ser devorada por sus competidores si no afrontaba un, y se refería a una plantilla muy superior a las que mantienen Atresmedia y Mediaset, y que se cifra en, tal y como se estableció en el convenio colectivo vigente. "La realidad, a día de hoy, es que superamos en poco los 6.200 –afirma Maite Martín, secretaria general de CCOO en la empresa–, ya que no se han cubierto las bajas producidas en los últimos años. Se trata de una plantilla más que ajustada para cumplir los objetivos de servicio público que por ley nos corresponden; de hecho, en buena parte de los Centros Territoriales se vive una situación de escasez de personal que coarta esa prestación. Con todo –continúa Martín– lo más grave es que las bajas que se producen por jubilación o por otras causas no se cubren con profesionales jóvenes que puedan aportar talento, creatividad, e ilusión,, que es imprescindible para no comprometer el futuro".Tanto para la secretaria general de CCOO, como para Miguel Ángel Curieses, que desempeña idéntico cargo en UGT, "el Gobierno de Mariano Rajoy evita hablar de un ERE que se puede volver en su contra. Como es natural, los trabajadores y sus representantes iniciaríamos movilizaciones de protesta que llegarían a la opinión pública, y. Mientras tanto, RTVE vive una situación de parálisis institucional que la sitúa en la realidad política de hace cinco años, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento, y que no se corresponde con la representación actual: un presidente designado exclusivamente con sus votos , un Consejo de Administración dominado por sus representantes y con mandatos agotados hace varios años, y sin control parlamentario alguno, ya que la Comisión Mixta Congreso-Senado no ha celebrado sesión alguna desde hace más de un año. "Esta parálisis –dice Curieses– no afecta a los actuales mandos, que siguen tomando decisiones sin vigilancia alguna: continúa la manipulación en los Informativos, se contratan series como Reinas a dos millones por capítulo a José Luis Moreno (que para evitar la ilegalidad figura como una productora ajena, pero aparece en imagen como responsable), se adelgazan los Centros Territoriales, y un largo etcétera". Una crítica que es compartida desde CCOO, que insiste en que el Gobierno usa y abusa de una provisionalidad que le permite utilizar a estos medios públicos a su servicio. Ambas formaciones denuncian que el Mandato Marco está obsoleto y el Convenio Colectivo, que fue prorrogado por un año, debería ser negociado con un marco laboral más estable yRepresentantes sindicales y profesionales llevan meses trasladando a las fuerzas políticas la necesidad de dotar a RTVE de nueva normativa acorde con la nueva realidad política. De hecho, los Consejos de Informativos se han venido reuniendo con representantes de las distintas fuerzas presentes en el Congreso para exponer la situación y expresar sus demandas. UGT en la empresa ha dirigido, por su parte,para que se ocupen con urgencia de la corporación y CCOO ha registrado en el Parlamento un documento dirigido a todos los grupos parlamentarios "que deben abordar de manera inminente el proceso de rehabilitación y recuperación de RTVE", para lo que han elaborado un conjunto de 14 medidas que acompañan a su escrito. Todas las iniciativas coinciden en reclamar un consenso político para una nueva radio y televisión pública estatal al servicio de los ciudadanos yse reclama neutralidad y pluralismo en la información y que se cuente con los representantes de los trabajadores para adecuar la empresa a los retos del mundo digital.Por desgracia, todos los portavoces entrevistados porhan coincidido en mostrar su escepticismo ante una reacción rápida de sus interlocutores políticos:con diferentes matices, con nuestras denuncias, pero detectamos con claridad que no forman parte, al menos en este momento, de sus prioridades", se nos decía desde los Consejos de informativos. El representante de UGT iba más allá al reflexionar: "los grupos de izquierda están perdidos en su propio laberinto, más preocupados por decidir sus cúpulas y líneas políticas que por el resto de problemas". Por su parte, Comisiones Obreras insiste en que "es urgente recuperar la posición de relevancia social que habitualmente ha ocupado la televisión y la radio pública de España: desde ahí es desde donde ganamos espacios de futuro, espacios de garantía de empleo, espacios para contribuir a la calidad de la democracia en España".Deseos y demandas que podrían, en su opinión, devolver a RTVE a una posición de relevancia, pero que chocan con el convulso panorama político.