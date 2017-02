El presidente del Grupo Prisa,, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que conversa con la periodista Cayetana Álvarez de Toledo sobre la fundación de El País durante la Transición y en la que también hace uno su rivalidad con el exdirector del diario de Unidad Editorial,Así, Cebrián se muestra partidario de que el Gobierno afronte un posible referéndum sobre la independencia "ejerciendo su poder legítimo". "El Gobierno tiene la ley y en la Constitución toda clase de instrumentos. Si tú no pones freno a una actividad ilegal, la actividad ilegal continúa y empeora". Se refiere a la consulta del 9-N –por la que las exconselleras Rigau y Ortega y el expresident Artur Mas ya han sido juzgados– y a las posteriores resoluciones del Parlament. El exdirector de El País opina que el Gobierno debe hacer recaer todo el peso de la ley yLlama a la atención su respuesta cuando Álvarez de Toledo le pregunta qué debería hacer el Gobierno si ignoran la prohibición: "El artículo 155. Suspendes el Gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A uno, dos, tres cargos públicos. A los que haya convocado el referéndum. Acabados. Ocupas tú el poder. El debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía. La clave, insisto, es si los independentistas tienen o no poder. Y no lo tienen. El Estado, sí.? La Guardia Civil está para lo que tenga que estar".¿No fueron a la cárcel Mario Conde y Javier de la Rosa? A la cárcel irá todo el que cometa un delito que conlleva cárcel", afirma el presidente de Prisa, que sostiene así la dureza contra los ideólogos del proceso soberanista. Un proceso del que, en cualquier caso, desconfía de las posibilidades de éxito: "La sangre no llegará al río. Cataluña no va a ser independiente".Asimismo, Cebrián reconoce en la entrevista que recibió presiones –a las que cedió– para no publicar en El País informaciones que implicaban a Jordi Pujol en el escándalo de Banca Catalana:, se lamenta.Álvarez de Toledo también incluye en la conversación la relación del entrevistados con las instituciones franquistas en alusión a que El País fue impulsado por numerosas personas vinculadas al régimen. Sobre su relación con Pedro J. Ramírez, Cebrián dice que "es mejor que la suya conmigo". Cebrián acuso a Ramírez deen la que se mostrara en contra del pronunciamiento cuando este era director de Diario 16.Por otra parte, niega su relación de apoyo al PSOE y subraya su posición ante los GAL y la OTAN. En la última parte de la conversación, el exdirector de El País afirma quedel Valle de los Caídos . Sobre la Ley de Memoria Histórica, asegura que "no era necesaria. í la memoria, pero no la Ley. Cualquier alcalde de pueblo puede desenterrar los cuerpos de las cunetas y enterrarlos en campo santo. Tampoco cuesta mucho dinero. El lío vino porque Zapatero proclamó que su abuelo había sido asesinado en la Guerra Civil y era víctima del terrorismo. ¿Qué va a ser una víctima del terrorismo? Fue la víctima de una guerra. La Ley de la Memoria Histórica, lejos de recuperar la memoria lo que ha hecho es generar más conflictos y problemas".