Fillon revela que también contrató a dos de sus hijos cuando era senador

El candidato de Los Republicanos a la Presidencia de Francia, François Fillon , ha rechazado las acusaciones por elconcedido a su mujer y ha revelado que cuando era senador también contrató a dos de sus hijos, una práctica que, como él mismo ha recordado, es "legal".Según el semanario satírico Le Canard Enchaîné, Penelope Fillon se embolsó unoscomo asistente parlamentaria para su marido y el sucesor de éste en el escaño. La Fiscalía Financiera ha abierto una investigación a raíz del artículo.Fillon, que ha anunciado medidas legales contra la revista, ha insistido en que todo forma, a menos tres meses de que tenga lugar la primera vuelta electoral. "No encuentro palabras para expresar mi desprecio", ha dicho, en una entrevista a la cadena TF1.En este sentido, ha recalcado que su mujerpara él, al igual que ha hecho "desde siempre", como correctora de discursos o representante. Hasta 2007, ha añadido, lo hizo de forma "voluntariosa".El ex primer ministro ha recordado que la contratación de familiares es unay ha reconocido que, cuando era senador, reclamó los servicios de dos de sus hijos, abogados de profesión. Lo hizo, según sus palabras, "por motivos de competencia".No obstante, también ha apuntado que años después, consciente de las distintas sensibilidades, dejó de contratar a parientes. "No tengo a miembros de mi familia que trabajen para mí", ha declarado.En 2014, un 20% de los miembros de la Asamblea Nacional tenía en nómina a algún familiar cercano, según ha publicado el periódico digital francés Mediapart, socio editorial de. Ese año, los diputados sumaban un total dea costa de las arcas públicas.Fillon ha dejado claro quey que se mantendrá como candidato al Elíseo en las elecciones de abril y mayo. El aspirante ha explicado que sólo hay "una única cosa" que le impediría seguir: "Si mi honor se viese afectado, si fuese imputado".El abogado de Fillon, Antonin Levy, ha acudido este jueves a la sede de la Fiscalía Nacional Financiera paray ha subrayado que hará llegar todos los papeles que sean "necesarios" para esclarecer este caso.