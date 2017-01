Corbyn se enfrenta a una crisis interna en su partido por apoyar el 'Brexit'

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha tenido que hacer frente a una rebelión dentro de su propio partido, lo que ha provocado que dos de los responsables de su equipo hayan dimitido y que varios parlamentarios laboristas hayan asegurado públicamente que se opondrán a él sobre el tema, según ha informado Europa Press.Corbyn ha ordenado a los parlamentarios de su partido que voten a favor de la legislación presentada por el Gobierno británico ante el Parlamento este jueves, que le permitirá de forma definitiva a la primera ministra británica, Theresa May, invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzar con elLa decisión de apoyar la salida de Reino Unido de la UE ha provocado una nueva crisis de liderazgo en el Partido Laborista,, gente de clase trabajadora que votó a favor del Brexit, y sus votantes europeístas, pertenecientes a una clase media acomodada y urbana."Creo que irnos de la Unión Europea es un terrible error y no puedo evitar pensar que apoyar el paso que hará que la salida sea inevitable, está mal", ha escrito, portavoz del Partido Laborista en Gales, en su carta de dimisión dirigida a Corbyn. Stevens ha añadido que siente que May estaba guiando a Reino Unido hacia una "salida brutal" de la UE.La dimisión de Stevens ha supuesto el comienzo de una crisis interna en contra de Corbyn que llegará a su punto álgido el próximo miércoles, cuando los parlamentarios tengan que votar por primera vez a favor o en contra del Brexit.De acuerdo con los expertos, es muy poco probable que May pierda la votación, ya que el Partido Conservador cuenta con mayoría en el Parlamento. Corbyn ha reconocido que sus compañeros laboristas tienen que hacer frente ay ha asegurado que intentará que el Parlamento supervise muy de cerca el proceso de separación con la UE.Stevens ha sido lacomo ministra en la sombra de Corbyn, después de que lo hiciera Tulip Siddiq, que representa a un distrito de Londres, alegando que no podía traicionar a la voluntad de sus votantes.