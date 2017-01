El proteccionismo "no está en los genes europeos"

Los líderes de siete países del sur de la UE, España incluida, acordaron este sábado hacer uny de los ataques recibidos por elque representa la nueva Administración de Donald Trump en EEUU, pero sobre todo desdeen el seno del territorio europeo."Estamos convencidos de que en un mundo que se enfrenta a una inestabilidad e incertidumbre crecientes,. Debilitar Europa no es una opción", manifestaron los jefes de Estado y de Gobierno de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta en la declaración que pactaron al final de la cumbre celebrada en Lisboa, la segunda desde su primer encuentro en agosto en Atenas y que tendrá una tercera edición el próximo mes de abril en Madrid.De cara a las próximas cumbres que los socios de la UE en su conjunto celebrarán en Malta en febrero y Roma en marzo, con el objetivo de diseñar una hoja de ruta sobre la dirección que debe tomar el, los líderes del sur de Europa están de acuerdo en la necesidad de que la UE aporte soluciones concretas a las preocupaciones reales de sus ciudadanos.Tomar medidas a favor del crecimiento económico y la creación de empleo, particularmente para los jóvenes; proteger a los ciudadanos de la amenaza del terrorismo y colaborar en el desarrollo económico de la otra orilla del Mediterráneo y el continente africano para frenar el flujo de migrantes que sueñan con alcanzar la costa europea deben estar en elen los próximos años, opinan los presidentes de Francia, Chipre y España, François Hollande, Nikos Anastasiadis y Mariano Rajoy, y los primeros ministros de Italia, Paolo Gentiloni; Grecia, Alexis Tsipras; Portugal, António Costa, y Malta, Joseph Muscat.El líder que se mostró más firme frente a los ataques que Trump dirigió a la UE –animado a otros países a– fue el presidente francés, François Hollande, que no opta a la reelección y abandonará el cargo este año. El francés avanzó que en la conversación telefónica que tiene previsto mantener este sábado con Trump responderá "con firmeza" a sus declaraciones despectivas hacia la UE y hacia otros compromisos multilaterales como el Acuerdo del Clima que se pactó precisamente en París en 2015.Hollande también advirtió de que el proteccionismo "no está en los genes europeos", aunque precisó que la apertura comercial. Puso en valor las reformas que los países miembros llevaron a cabo para afrontar la crisis y abogó por abrir "una nueva etapa" pensando en las "industrias del mañana".En una declaración conjunta sin preguntas, Rajoy arengó a sus colegas para que, ahora que "mucha gente de dentro y fuera critica las políticas europeas", los europeos reivindiquen lo que ha sido la UE en estos años y lo que representa hoy. Europa, subrayó, es la región del mundo con mayor nivel de democracia, libertades y respeto a los derechos humanos, y que cuenta con unque no existe en ninguna otra parte del mundo.Rajoy defendió dar la batalla por políticas económicas que permitan a los países, que atiendan al desempleo juvenil, al tiempo que aspotó por avanzar enporque el comercio es el "primer antídoto contra la pobreza".Costa puso el acento en queentre sus países miembros y avance hacia una mayor convergencia, al tiempo que hizo un llamamiento para una mejor coordinación de las políticas presupuestarias con el objetivo de que no sólo la economía europea sea una economía próspera sino unEl presidente chipiotra incidió en la necesidad de que las intenciones de los países europeos se concreten en acciones para que la UE conquiste de nuevo a sus ciudadanos, mientras que Tsipras quiso avisar de que el sur de Europa. La Unión, subrayó, necesita a los países del sur para reforzar su unidad, su cohesión social y reencontrarse con su lado más humano. En este punto, pidió que se siga apoyando los esfuerzos de los países del sur, sobre todo de Grecia e Italia, en la gestión de laEn la declaración acordada, los líderes expresan su apoyo a ladel acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados e instan a construir nuevas asociaciones con los países africanos de origen y tránsito de la inmigración para atajar juntos las causas de la inmigración.