Trump veta a 'The New York Times' y otros medios no afines

La Casa Blanca ha impedido este viernes a varios periodistas asistir a un encuentro con el portavoz presidencial, Sean Spicer, en un nuevo capítulo de laentre la Administración de Donald Trump con los medios de comunicación.Según han informado varios de los medios afectados, entre ellos CNN y The New York Times, el personal de la Casa Blancaque asistirían a un encuentro con Spicer. La versión oficial es que los reporteros vetados no habían confirmado asistencia, si bien los afectados han denunciado un sesgo interesado.De esta forma, señalan que medios afines a Trump como Breitbart News, One America News y The Washington Times sí que pudieron entrar y, en cambio, se quedaron fuera algunos a los que el presidente ha criticado con dureza durante estas últimas semanas por difundirLa Asociación de Periodistas de la Casa Blanca ha condenado estos vetos y ha instado a los reporteros que sí pudieron encontrarse con Spicer a compartir su información con el resto. La agencia Associated Press y la revista Time declinaron asistir