Greenpeace manda un mensaje a Trump desde la cúpula del Vaticano: "La Tierra Primero"

Greenpeace ha proyectado un mensajedirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con su visita a la Santa Sede , en el que le insiste en que el planeta y no América es "lo primero", con motivo de su visita este miércoles al Papa Francisco., ha sido el mensaje proyectado en el Vaticano en alusión al lema de la campaña que llevó a Trump a la Casablanca: América Primero. En las próximas semanas, el mandatario decidirá si Estados Unidos permanece o se apea del Acuerdo del Clima de París.Con su mensaje, Greenpeace pide a la administración de Estados Unidos que se comprometa con la acción contra el cambio climático y con los objetivos del"El cambio climático es la amenaza principal de nuestra generación y los líderes del mundo están tomando medidas para salvaguardar a nuestra gente. A Trump no se le debe permitir. Por eso actuamos hoy", ha manifestado la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan.Asimismo, ha explicado que el mensaje de Greenpeace insiste a Trump en que su prioridad deben ser las personas y el planeta y no los beneficios de "los grandes contaminadores".En este contexto, la eha advertido de que si Trump decide abandonar el Acuerdo de París, no sólo perjudicará al planeta, sino también a su propio país.Por el contrario, ha destacado que, al contrario que Trump,en el Vaticano y Greenpeace está aquí para recordárselo a Trump.Francisco en 2015 una su encíclica Laudato Sí, dedicada al medio ambiente.Al mismo tiempo, antes de la rGreenpeace también pide un compromiso claro de todos los países de que, no sólo cumplirán, sino que sobrepasarán sus compromisos de París."El mundo espera que las grandes naciones del G7 respondan a los grandes desafíos de nuestro tiempo como el cambio climático. Sería, tanto ambientalmente como económicamente,