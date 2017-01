Este sonrojante mercado eléctrico

El espectacular incremento del precio de la electricidad en el mercado en el comienzo del año ha vuelto a poner de actualidad este absurdo e injusto mecanismo de fijación de precios: desde el día 1 de enero, y en plena ola de frío, el precio de la electricidad en el mercado diario ha crecido nada menos que un 70% (figura 1). En este artículo señalaremos algunos de los problemas de este mercado, pero nuestro principal objetivo no será entrar en los detalles de los mismos sino enumerar propuestas de reformas a distintos niveles.

Figura 1. Fuente: OMIE

El mercado diario, en el que se fija el precio de la electricidad para cada hora del día siguiente, es disfuncional. Su carácter marginalista hace que todas las tecnologías (con muy diversos costes variables) que generan a una hora concreta sean retribuidas al precio de la más cara y, como consecuencia, el precio que pagamos por la electricidad no tiene nada que ver con el coste real de generación. Por otro lado, el reducido número de empresas que realizan el grueso de las ofertas de venta y compra de electricidad en este mercado posee una enorme capacidad de influir en él.. Esta medida estructural sobrevolará el resto de propuestas que haremos.Por motivos obvios, un paso previo y necesario consiste en poner en marcha. La auditoría será la base del diseño del nuevo sistema de fijación de precios, pero además aportará una información particular muy relevante: cuantificará con precisión los llamados "beneficios caídos del cielo" que reciben las nucleares e hidroeléctricas. Estas centrales, construidas en un marco normativo anterior a la liberalización, han recuperado sus elevados costes de inversión iniciales. En condiciones ventajosas, disfrutando de bajos costes variables y de los altos precios que marca el mercado eléctrico, las hidroeléctricas y nucleares están ingresando anualmente miles de millones de euros injustificadamente.Esta situación ha de ser remediada inmediatamente (sin esperar a la reforma completa del mercado):. El resultado final de la auditoría, cuando llegue, se utilizará para ajustar dicho gravamen.Por último queremos incidir en un aspecto, a la vez técnico y vital, del aumento del precio de la electricidad en el mercado en enero: con frecuencia, los elevados precios del mercado han sido determinados por las centrales hidroeléctricas ("HI" en la tabla de la figura 2).