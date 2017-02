El cambio para todas empieza en tu ciudad

________________



Jesús Santos Gimenos es portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos y Raquel Rodríguez Tercero es concejala por Ganar Alcorcón y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Madrid.

"Nos jugamos el cambio todos los días". Esta frase bien podría ser un eslogan, pero en realidad es la simplificación de un asunto político crucial que atraviesa el debate de nuestro congreso. La expresión, aunque simple, esconde tras de sí una gran pregunta que queremos responder en Vista Alegre II:Aquellas y aquellos que apoyamos la candidatura del equipo de Pablo Iglesias, Podemos para todas, estamos convencidas y convencidos de que el cambio pasa porEntendemos que Podemos debe ser un partido transversal. Esto significa que sea capaz de conectar con los problemas que diariamente afectan a trabajadores, autónomas, amas de casa, pequeños empresarios, estudiantes o jubilados. Conectar con ellos, andando a su lado y trabajando por impulsar soluciones, construyendo así un país más justo e igualitario.Pero la gente vive su día a día en barrios y ciudades. Si queremos cambiar el país. Por eso los ayuntamientos, como institución más próxima al ciudadano, tienen una importancia crucial.No es que los ayuntamientos tengan una gran cantidad de competencias. En realidad son instituciones con una capacidad de acción limitada, que además se encuentran actualmente estranguladas por las abusivas deudas bancarias y las lesivas legislaciones estatales para maniatar los presupuestos. Pero sí es cierto que gestionan muchos servicios de gran importancia para los quehaceres diarios de la gente. El transporte público, la limpieza, el acceso a la cultura, la planificación urbana… Aunque los ayuntamientos no traten “grandes asuntos de Estado” sí lo hacen sobre cuestiones que afectan, y mucho, al quehacer cotidiano de la gente.Además, es en nuestra ciudad o pueblo donde nos encontraremos a toda esa gente interesada en cambiar nuestro país. A mujeres que denuncian la actitud machista de su alcalde, a trabajadoras que protestan contra un despido, a jóvenes desesperados porque no encuentran trabajo, a vecinas que no quieren que pongan en riesgo su seguridad construyendo una gasolinera para que Alcampo gane dinero, a personas preocupadas porque sus hijas e hijos están respirando un aire contaminado…O dicho de otra manera, a toda esa gente que coincide con nosotras en diagnóstico, intereses y objetivos.Todas estas personas, organizadas o no, con carnet de partido o sin él, son las que conforman el movimiento popular en nuestros municipios. Con el espíritu de aglutinar su fuerza colectiva, se conformaron las diferentes Candidaturas de Unidad Popular en 2015, que ya gobiernan en algunos de los municipios más importantes de España y hacen un gran trabajo de oposición en tantos otros.Debemos redoblar nuestra acción cotidiana para no perder el pulso en la calle. Debemos realizar una profunda apuesta por lo municipal para ganar más y más ayuntamientos. Si somos capaces de construir una gran fuerza que politice las demandas cotidianas de la gente y las convierta en exitosas experiencias de gestión municipal,Y es que nos jugamos el cambio todos los días. Porque las grandes campañas, los experimentos de márketing o los fogonazos mediáticos carecen de sentido si no hay una labor cotidiana y esmerada que los respalde.