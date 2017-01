Pedro Sánchez dice que López no es "su candidato"

info Libre

El futuro del ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo una incógnita, pero fuentes directas de su entorno más cercano tienen algo claro:. Así lo manifestaron en conversación conpocas horas después de que el diputado vasco presentara este domingo su precandidatura a la Secretaría General socialista en una rueda de prensa en Madrid.Los más estrechos colaboradores de Sánchez, y que quien fuera número uno del PSOE se enteró de las aspiraciones del exlehendakari "tres minutos antes de que Patxi se lo contara a los medios". Sobre la intervención de López este domingo, estas fuentes creen que "su discurso ha sido muy parecido" al de Sánchez, pues planteó la necesidad de un PSOE nítidamente de izquierdas y de contar con la militancia.El entorno más próximo del ex secretario general destaca la "coherencia" que demostró Sánchez cuando renunció al escaño para no desobeceder la orden de abstenerse en la investidura de Rajoy dada por el Comité Federal, un mandato que sí siguió López, que. El círculo de confianza de Sánchez se pregunta ahora, por ejemplo, qué hará el parlamentario de Bizkaia cuando haya que votar los Presupuestos en el Congreso.En cuanto al futuro de Sánchez no hay nada claro.y subraya que queda mucho tiempo hasta que se celebren las primarias y el congreso. Según la hoja de ruta aprobada por el Comité Federal del PSOE este sábado , las elecciones internas a la Secretaría General serán en mayo, y el Congreso Federal el 17 y 18 de junio. Afines a Sánchez creen que, aunque López vaya sumando apoyos ahora, hay tiempo de que se vuelvan del lado de Sánchez si decide dar el paso.. Los afines al ex secretario general ya dijeron este sábado que la candidatura del vasco es una "operación para cerrarle el paso" a Sánchez y que, si éste se presenta, no tiene "nada que hacer". López, por su parte, afirmó en su primera rueda de prensa como precandidato que no se presenta "contra nadie" ni para obstaculizar ninguna otra candidatura. Agregó que respeta a Sánchez y que será la militancia la que elija al próximo líder del PSOE.