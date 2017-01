El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en la segunda jornada de la declaración en el juicio del caso Gürtel que se celebra en la sede De San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional queDe esta forma, el extesorero trata de convencer al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que el origen de su fortuna en Suiza, de 48 millones de euros,, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.Además Bárcenas,, denominada Sinequanon, para ocultar su dinero de Suiza . Y para justificar este cambio, ya que Bárcenas hasta ese momento mantenía el dinero a nombre de empresas, el extesorero del PP aseguró que lo hizo por sugerencia del banco Lombard Odier."Yo entiendo que es una operación para colocarle al cliente una fundación, y el administrador de esa fundación", ha explicado el extesorero a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.Pero en ese momento, Bárcenas relató que esta sociedad, Favona, que en el sumario se explica que: "Es una sociedad que hemos visto a lo largo de otros procedimientos, que han salido en el último año. Era una sociedad que era totalmente de Lombard Odier, que la utilizaba una parte de la familia real española y determinadas fortunas importantes, que han utilizado la misma sociedad: Favona".Según informaciones publicadas por eldiario.es Favona fue el despacho empleado por los herederos de María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, para ocultar 4,5 millones de euros de herencia a la Hacienda Pública.Un informe policial que consta en el sumario asegura quey sus cuentas bancarias las gestionaba por la sociedad suiza Favona.En su declaración de este martes, Bárcenas ha asegurado que Favona no se creó expresamente para él: "Ni la creé yo. Es una sociedad constituida por Lombard Odier, propiedad 100 por cien de Lombard Odier y que gestionaba un montón de fundaciones. Entre otras la fundación Sinequanon de mi propiedad".Pero, a su vez, Bárcenas ha asegurado que su abogado en Argentina, Edgardo Patricio Bel, también le aconsejó de que tenía que crear una fundación, puesto que desde 2002 a sus clientes iberoamericanos no les parece bien que: "Hablo con Lombard Odier y ellos me dicen que teniendo cuenta que era senador y tenía clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP), que en lugar de una sociedad que fuese una fundación en la que yo tenía los poderes restringidos".Tras explicar las actividades de Favona, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Murillo,, por lo que "a veces se sale de lo que es la pregunta". Murillo le ha conminado entonces a que las explicaciones sean "más breves".