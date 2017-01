Info Libre

De camino al Senado. #ConferenciadePresidentes, espíritu constructivo y mano tendida al diálogo y los acuerdos por el interés general. MR pic.twitter.com/Obwl5yHhXa — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de enero de 2017

9.36

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado este martes que el PIB se recuperará en el primer semestre del año a, pero ha advertido a las comunidades autónomas de que la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, en el que comenzó la recesión económica, según han indicado fuentes de Moncloa.Rajoy, ha dibujado este escenario en su intervención inicial a puerta cerrada en la, que se celebra en el Senado con todos los presidentes autonómicos y los de las ciudades de Ceuta y Melilla, salvo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.te ha contado en directo todos los detalles:El presidente de la Junta de Extremadura,, ha valorado el "deseo de poder alcanzar acuerdos" que ha reinado en la Conferencia, algo que ha admitido que "porque no hay la holgura que había en otros momentos", ante lo que ha abogado por no hacer "trampas en el solitario" para intentar "verter en el modelo de financiación todo lo que hay pendiente". "Todos tenemos cosas pendientes, deudas históricas, inversiones extraordinarias, como consecuencias unos del PIB, otro de la extensión o de la población", ha señalado Guillermo Fernández Vara.El presidente de Cantabria,, se ha felicitado por haber conseguido que la Conferencia de Presidentes haya aceptado su propuesta para que se tenga en cuentade cada comunidad en el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica. Revilla ha explicado que él se ha negado a firmar el acuerdo de financiación autonómica –que se han comprometido a tener listo este año– hasta que no se ha dado el visto bueno a su pretensión de que se pusiera en valor el coste efectivo de los servicios públicos a la hora de fijar el nuevo modelo autonómico.La presidenta de, Uxue Barkos, ha instado a las comunidades y al Gobierno a llegar a acuerdos en materia fiscal para mantener el Estado del bienestar, así como "compromisos hondos", ya que, ha afirmado, hay unse va "escéptica" sobre el cumplimiento de los compromisos.El presidente autonómico, Javier Lambán, ha exigido a Rajoy "lealtad" con las comunidades autónomas si quiere que todos ellos lleguen a buen puerto.reclama la reforma del actual sistema de financiación.El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recalcado que el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario "no debe ser utilizado" para financiar los servicios básicos esenciales, sino para "compensar las desigualdades" que suponen laniega un "encontronazo" con Revilla y destaca el "buen tono" del cónclave.La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado haber tenido un "encontronazo" con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la Conferencia de Presidentes y ha destacado el "buen tono" y la "voluntad de diálogo" que ha reinado en el cónclave. "No ha habido ningún encontronazo, en absoluto un encontronazo", ha reiterado.rechaza el dumping fiscal pero reclama más competencia en política impositiva.La presidenta de Baleares,, ha afirmado que está "en contra" del dumping fiscal entre comunidades autónomas, pero al mismo tiempo quiere que los territorios tengan "más capacidad de competencia" porque la política impositiva es "clave para redistribuir la riqueza"."Tenemos que decidir nosotros. Pediremos elen el nuevo sistema de financiación autonómica para tener más capacidad impositiva", ha explicado Armengol en la rueda de prensa posterior a la reunión de la VI Conferencia de Presidentes en el Senado.asegura que no renunciará a bajar impuestos porque a Galicia le ha "costado mucho conseguirlo".El presidente de la Xunta de Galicia ha asegurado que no renunciará a bajar los impuestos sobre los que tiene competencia cuando tenga ocasión, porque a Galicia le ha "costado mucho conseguirlo", pero ha defendido que se estudie la situación fiscal en cada comunidad de cara al nuevo sistema de financiación que se va abordar tras la Conferencia de Presidentes.valora los avances sobre financiación pero: "Hay CCAA que piden más y recaudan menos".El presidente de Castilla-La Mancha ha valorado que durante la Conferencia de Presidentes ha habido "logros importantes" en cuanto a acercamientos entre las comunidades autónomas para definir un nuevo modelo de financiación, si bien ha criticado, en referencia a la Comunidad de Madrid que "hay comunidades autónomas que. "No vale chocotajá", ha dicho con una expresión manchega que se refiere a que no se puede tener todo.En la rueda de prensa ofrecida al término de la Conferencia, Emiliano García-Page ha destacado que en todo caso se ha conseguido que todas las regiones asuman que la financiación autonómica "no es un fondo de saco", al tiempo que ha pedido "corresponsabilidad" de todos.valora el "deseo de alcanzar acuerdos", aunque pide no hacer "trampas en el solitario".El presidente de la, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el "deseo de poder alcanzar acuerdos", algo que ha admitido que "no va a ser fácil porque no hay la holgura que había en otros momentos", ante lo que ha abogado por no hacer "trampas en el solitario" para intentar "verter en el modelo de financiación todo lo que hay pendiente"."Todos tenemos cosas pendientes, deudas históricas, inversiones extraordinarias, como consecuencias unos del PIB, otro de la extensión o de la población", ha señalado Guillermo Fernández Vara en la rueda de prensa posterior a la Conferencia, en la que ha señalado que en los Estatutos de Autonomía se incluyeron "muchas cosas que no pueden estar abiertas eternamente"., poco optimista con la reforma de la financiación.El presidente de la Junta de Castilla y León,, ha asegurado que no puede ser optimista con respecto a la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque ha insistido en que toca ahora un tiempo de "esfuerzo" y "tino" a pesar de que "cada uno juega sus cartas".Para Herrera uno de los principales problemas del modelo actual que, como ha reconocido,, ha sido el predominio de criterios poblacionales frente a la valoración del coste efectivo de los servicios, algo, desde su punto de vista, "fundamental".defiende que el coste de servicio determine el nuevo modelo de financiación.El presidente del Principado de Asturias se ha mostrado satisfecho con los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes y con el compromiso de aprobar un nuevo modelo de financiación este mismo año, que ha defendido que debe estar determinado por elFernández ha destacado que el nuevo sistema "debe ser asumido por el conjunto" de las comunidades autónomas para su aprobación y se ha mostrado de acuerdo el compromiso con la, que va a ser uno de los elementos clave para la renovación del acuerdo, para el que antes trabajará un grupo de expertos encargado de ofrecer las "fórmulas idóneas" para un nuevo sistema.El presidente de Murcia,, también ha expresado su satisfacción tras la reunión, y ha afirmado que espera que lo acordado "no sea papel mojado"."Volvemos a Murcia con la sensación de haber hecho un buen trabajo", ha señalado al considerar que "los temas importantes para Murcia han estado presentes".Concretamente, ha explicado que el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómico es muy relevante para su región ya que"Murcia esta maltratada por el sistema actual", ha dicho, reivindicando criterios de reparto "más justos". Es más, ha especificado que con el modelo actual "uno de cada tres murcianos no está financiado".se muestra satisfecha con los resultados de la Conferencia.La presidenta de Andalucía aprueba el compromiso sobre el nuevo modelo de financiación y ha asegurado que la celebración de esta reunión es "un buen síntoma de normalidad institucional". En este punto, ha recordado que estos encuentros pasarán a tener un carácter anual, tal y como se ha establecido este martes.Además, ha defendido la necesidad de una armonización fiscal que permita que se fijen, como ocurre ahora mismo con el tramo cedido de IRPF.Díaz ha querido desligar esta reclamación de una pugna territorial con otras comunidades como Madrid. "No voy a señalar a nadie pero no permitiremos enfrentar unos territorios con otros y que unos ciudadanos acusen a otros de pagar sus servicios públicos", ha dicho la presidenta en una declaración que recordaba a las palabras de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que hace semanas afirmó que los madrileños pagaban para que "Andalucía tenga Sanidad y Educación".Rajoy evita hablar deante las preguntas de los periodistas: "Ese asunto ya está en los tribunales y dejemos a los tribunales que actúen".El presidente del Gobierno ha evitado este martes comentar la declaración del extesorero Luis Bárcenas ante el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) y se ha limitado a asegurar que este asunto "ya está en los tribunales", a los que hay que dejar que actúen.Rajoy avisa ade que seguirá adelante con la financiación autonómica aunque no participe.El jefe del Ejecutivo ha reiterado su invitación a Puigdemont para que se sume a la Comisión que se va a crear dentro de un mes con expertos de cada comunidad autónoma para diseñar un nuevo modelo de financiación.Rajoy ha precisado que se reunirá "sin ningún problema" con el presidente de la Generalitat, como le ha pedido éste, pero ha advertido de que una cosa es que hablen y otra que vaya a haber cosas diferentes para cada comunidad. "Yo puedo hablar con quien quiera hablar conmigo, peroha declarado en relación con la ausencia de Puigdemont en la reunión.Rajoy asegura que no caben imposiciones ante la nuevaEl presidente del Gobierno ha afirmado que en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica no caben imposiciones ni mayorías de unos y otros, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento. En este punto, ha destacado de entre los acuerdos a los que se ha llegado el inicio de los trabajos para ese nuevo sistema de financiación autonómica, para el que ha pedido "un esfuerzo de entendimiento".El presidente de Cantabria, Miguel Ángel, se ha encarado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a propósito de las diferencias fiscales entre regiones.Revilla, según explican fuentes del encuentro a Europa Press,al final de la reunión para echar en cara la bonificación de determinados impuestos dados sus mayores ingresos, ha dicho, como sede de la capital del país.Rajoy, sobre el modelo del bienestar y las pensiones: "Elva a seguir aumentando de manera imparable en los próximos años".Con esta frase, el presidente del Gobierno marca el empleo, la sanidad y el mantenimiento de las pensiones como los principales objetivos del Gobierno frente al reto demográfico.Comienza la rueda de prensa de Mariano Rajoy.Rajoy y los presidentes autonómicos acuerdan aprobar elautonómica este año.Así lo ha explicado en una conversación informal con periodistas el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara. En la Conferencia ya estaba previsto aprobar un pacto para preparar un nuevo sistema de financiación, pero hoy se ha incluido el compromiso de que se apruebe en 2017.Concluye latras casi siete horas de debate.Laha aprobado ya la mitad de los diez acuerdos que Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos tienen encima de la mesa. Han sido acuerdos que ya venían muy trabajados por la vicepresidenta,y su equipo y por las consejerías de Presidencia de las autonomías, que hasta el lunes por la noche estuvieron supervisando los textos y cerraron prácticamente toda la redacción. El de políticas de empleo, basado en la mejora del sistema de formación profesional y en la implantación de la garantía juvenil, ha sido el primero en confirmarse, antes del relativo a protección civil, que incluye la creación de unaentre administraciones en virtud de la Ley del año pasado.El presidente de Castilla-La Mancha,, ha abordado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes a, sino por un cambio que no requiere "partir de cero". El líder castellano-manchego ha incidido en que la situación actual "no es igual a la de 1978" y por eso no requiere una nueva Carta Magna: "".El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado este martes que el PIB se, pero ha advertido a las comunidades autónomas de que la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, en el que comenzó la crisis, han indicado fuentes de Moncloa según Europa Press.El jefe del Ejecutivoen la VI Conferencia de Presidentes. Rajoy ha enumerado una serie de datos económicos y riesgos a los que se enfrenta España para dejar claro el marco al que hay que atenerse ante la negociación de la financiación autonómica y otras cuestiones que empezarán a abordarse precisamente este martes en la Conferencia.En su discurso, el presidente del Gobierno ha indicado que en la primera mitad de 2017, que fue el 10% y ha apuntado que se crearán unos 400.000 puestos de trabajo, lo que llevará la tasa de paro al 17,6% aproximadamente.Según ha dicho, esos datos dibujan una situación mejor que la que había en 2012, pero ha subrayado que siguen persistiendo los "desequilibrios". Rajoy ha situado como objetivosa los niveles previos a la crisis.La reunión de la VI Conferencia de Presidentesdel Senado, después de que todos los participantes se hayan hecho la foto de familia con el rey Felipe VI con el que han desayunado durante media hora en la Biblioteca de la Cámara Alta.El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que afronta la VI Conferencia de Presidentes que se celebra en el Senado con "espíritu constructivo y mano tendida al diálogo y los acuerdos por el interés general".Los presidentes de los gobiernos de Navarra, Canarias y Cantabria, Uxue Barkos, Fernando Clavijo y Miguel Ángel Revilla,, donde se celebra la VI Conferencia de Presidentes, cita a la que también ha acudido el jefe del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, según informa Europa Press.La mañana no ha sido muy fría en Madrid, aunque el viento, excepto la de Castilla y León y la de Melilla.El presidente de Castilla La-Mancha,; del de Ceuta, Juan Vivas; del asturiano, Javier Fernández; el de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.Y tras el líder de Castilla La-Mancha, ha llegado el valenciano, Ximo Puig; e, el aragonés, Javier Lambán; la madrileña, Cristina Cifuentes; el murciano, Pedro Antonio Sánchez; y la andaluza, Susana Díaz.La última ha sido la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que. Tras ella, ha llegado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría; y, seguidamente, el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy., donde ha posado junto a Rajoy y a García Escudero, para hacerse una fotografía. Seguidamente, ha entrado en el Senado y ha saludado a Montoro, a Santamaría y a todos los presidentes de las Comunidades Autónomas presentes en el encuentro, al que no han acudido ni el líder del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, ni el del vasco, Íñigo Urkullu.