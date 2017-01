El Gobierno niega que el Valle de los Caídos sea un monumento franquista

El Gobierno central ha respondido a Compromís dos preguntas relacionadas con el Valle de los Caídos , formuladas por el senador Carles Mulet, en las quey a "soltar lastre con sus antepasados ideológicos". El Gobierno se escuda en la Ley de Memoria Histórica de 2007 para asegurar que "que sugiere Su Señoría". La ley, argumenta, otorga a la fundación gestora del mausoleo la responsabilidad de "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas" en la Guerra Civil. "Que con eso se derive según ellos que el Valle de los Caídos no es un mausoleo franquista es una reducción al absurdo; ya que", critica Mulet.La petición de la formación valenciana citaba al relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quePara el Gobierno, según su respuesta parlamentaria, no hay nada que reconsiderar, ya que la Ley de Memoria Histórica dicta que[la Guerra Civil] y de los valores constitucionales".Mulet opina que, y aporta como prueba la posición de los caídos dentro del espacio: "mientras las tumbas de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera presiden el templo,sin la más mínima mención ni reconocimiento".A este efecto, Compromís formuló una segunda pregunta, destinada a conocer las "medidas que va a adoptar el Gobierno para cumplir la ley", ya quey la norma prohíbe simbología franquista en espacios públicos. El Valle de los Caídos ", una especie de museo de horrores para los demócratas", argumenta Mulet. La respuesta del Ejecutivo es quede enterramiento de Franco y Primo de Rivera porque así lo dijeron los expertos.El Gobierno se atañe a las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos , de 2011, quecreada por los enterramientos en la Basílica". El informe, efectivamente, reconocía los obstáculos, pero"al lugar que designe la familia o al que considere más adecuado". El documento advertía de que la basílica, al ser lugar de culto, entraba dentro de la jurisdicción de la iglesia, un argumento que repite el Ejecutivo de Rajoy en su respuesta parlamentaria por escrito. Sin embargo, el informe recuerda que "el resto del Valle sí es competencia del Estado", por lo que recomendaron redefinir el espacio para rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos."Ante la inacción del Gobierno por desfranquizar el conjunto,, cuando no se ha tomado ninguna iniciativa al respecto", afirma Compromís. El senador concluye que el Ejecutivo conservador "está cómodo con el mantenimiento de este monumento de exaltación franquista " y critica que no se cumpla la Ley de Memoria Histórica y que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no cumple los principios a los que está sujeta por ley. Los ciudadanos "estamos pagando año tras año a una sociedad opaca para que mantenga, mientras los cadáveres de sus miles de víctimas están ocultos en los muros de este monumento", afirma.