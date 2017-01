El extesorero del PP Ángel Sanchís reconoce que el testaferro de Bárcenas también gestionó su sicav familiar

"Le dimos una parte"

Una sicav de Madrid

Pagó nóminas de Alianza Popular

El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales, de 78 años, ha reconocido este jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también, según su declaración en el juicio que se desarrolla desde octubre en San Fernando de Henares (Madrid).En su declaración, Bárcenas negó que con el envío dea la firma uruguaya Brixco, de la familia de Sanchís, tratara en realidad, como asegura Anticorrupción, de sacar el dinero de Suiza, ante la posibilidad de que ya estuviera siendo rastreado por el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa en la Audiencia Nacional.Los dos extesoreros han asegurado que ese dinero era en realidad un préstamo realizado por Bárcenas a una de las sociedades de Sanchís, en concreto la uruguaya Brixco, que estaba pasando en ese momento "".Preguntado por qué se desplazó a Suiza, Sanchís aludió a su condición de jubilado para justificar el viaje: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar ey volverme para casa".La fiscal también se interesó por el motivo por el que Sanchís acudió a uno de los bancos suizos el 10 de marzo de 2009 en compañía de Yáñez. Y el extesorero de AP aseguró que su encuentro en el banco fue casual, ya que él acudió a Suiza desde Francia y no desde España: "Me lo diría el día antes el propio Bárcenas o me lo dijo él,", contestó Sanchís a la responsable del Ministerio Público."¿Dónde conoció a Iván Yáñez?", le interpeló después la fiscal Sabadell a Sanchís, que recordó que era hijo de Francisco Yáñez: ". Fue empleado mío en Costa Rica, en dónde yo tengo una explotación maderera y durante unos años estuvo al frente de la explotación maderera y alguna vez que yo iba a Costa Rica estaba él con su padre. Y allí lo conocí, y era un chaval, claro".Pero después Sanchís reconoció su vinculación societaria con Iván Yáñez, otro de los procesados en el caso Gürtel: "Pasó mucho tiempo, pero luego, en algún momento, quizá por indicación del señor Fraga [...] yo tengo una cartera en lo que, pues tengo una Sicav familiar, la tienen mis hijos, vamos, y entonces, de esa sicav le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP.La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell trataba de conocer la fecha en la que Yáñez trabajó para la familia Sanchís, aunque el extesorero de Alianza Popular, la formación política creada por Manuel Fraga y que está en el origen del actual Partido Popular, no fue nada preciso: ""."¿del que estamos hablando?", preguntó la fiscal, en referencia a los tres millones de euros que según Bárcenas prestó a la familia Sanchís , en concreto a su empresa Brixco, que se llevó a cabo en 2009. "Antes", contestó de forma escueta Sanchís.Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal, permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónimaEstas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero enPero el abogado del hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Herrero quiso que el procesado especificara dónde estaba situada la sicav: "¿Puede especificar si esa actividad normal, estaba en un banco en España, en Suiza o en Estados Unidos?", preguntó el letrado, a lo que Sanchís respondió: ". "¿La actividad de Yáñez asesorándole en esta actividad de bolsa que ustedes tienen en el Barclays Bank Madrid dónde se realizaba?", volvió a preguntar el abogado, ante lo que de forma escueta contestó Sanchís: "En Madrid".Asimismo,, fuera propietario de la cuenta de Suiza denominada Obispado. Tampoco sabía, según declaró, que Bárcenas hubiera abierto su primera cuenta con el nombre de Iglesia, al mismo tiempo que se desvinculó por completo de la creación de la sociedad uruguaya Tesedul, creada por Iván Yáñez para Bárcenas y con la que éste último regularizó 10 de los 21,3 millones que tiene bloqueados en Suiza. Según el sumario, Bárcenas utilizó la cuenta suiza Obispado, del padre de su testaferro, para sacar el dinero de la cuenta de su mujer, Rosalía Iglesias Villar.En su declaración Sanchís recordó que al igual que a Iván Yáñez, también. "Fui íntimo amigo de su padre hace 50 años. Su padre era director de banco en Badajoz cuando empezaba, ya que tenía una fábrica de insecticidas, que es con la que me hice los primeros millones, y él me ayudó. Y ahí hicimos la amistad. Y la amistad con Bárcenas es la correspondiente a una segunda generación".Y por eso, cuando Sanchís entró en Alianza Popular en 1982, se llevó a Luis Bárcenas: "Tenía una sociedad que se llamaba, y ahí tenía a varias personas, y entonces me llevé a cinco personas [Luis Bárcenas y Francisco Yáñez padre, entre ellas] porque cuando llegué allí, la tesorería del partido, estamos hablando de los años 80, y no había contabilidad ni había nada. Y entonces yo me llevé a estas cinco personas, que por cierto nunca a mi Alianza Popular me pagó un sueldo y ni estuve en nómina".Preguntado por el abogado de la defensa de Luis Bárcenas Francisco Maroto, Sanchís reconoció que "durante un tiempo, y, porque no tenían dinero para pagar. Pagué los fondos de todas estas personas", explicó Sanchís en referencia a Bárcenas, Francisco Yáñez y las otras tres que llevó a Alianza Popular.El extesorero de AP entre 1982 y 1987en 1991 por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta , el juez que instruyó el denominado caso Naseiro . En el caso, que resultó finalmente archivado, también estuvieron presuntamente implicados el extesorero de esa formación Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el constructor José Balaguer.Sin embargo, este mismo jueves Sanchís aseguró al tribunal del caso Gürtel que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como. "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le contestó a la Fiscalía.