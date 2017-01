López apela a construir un PSOE "unido" y pide que las primarias no se conviertan en "una batalla fratricida"

El candidato a la secretaría general del PSOE apostó este sábado por construir un PSOE "unido" y no permitir que el proceso de primarias , en las que va a "ir hasta el final", se conviertan en. Asimismo, afirmó que es preciso "recuperar" el PSOE porque, sin él, "los únicos intereses en España serán los de la derecha", informa Europa Press.El exlehendakari dio inicio este sábado al "viaje" de su candidatura a las primarias socialistas en un acto en el municipio vizcaíno de Portugalete, su localidad natal, en el que participaron la secretaria general del PSE-EE,, y el secretario general del PSE de Vizcaya y alcalde de Portugalete,En su intervención, López animó a los militantes vascos a "sumar fuerzas" de nuevo "en un camino que esta vez nos lleve un poco más lejos, de Portugalete a Ferraz, para volver a hacer del PSOEpara los más vulnerables y ser la voz de los que no tienen voz, para derrotar a la derecha".El dirigente vasco afirmó que su candidatura tiene como objetivoy volver a hacer de él "un partido unido". "Nadie por sí solo va a poder hacer la tarea de reconstruir el partido", advirtió Patxi López, que aseguró que su intención esporque defiende "el derecho de la militancia a elegir entre diferentes opciones" en las primarias.El exhelendakari indicó que "se van a presentar más candidaturas" a este proceso, que serán "diferentes", pero. En este sentido, animó a "dar una lección de madurez política" y aseguró que las primarias no deben convertirse en "una batalla fratricida".El segundo objetivo de su candidatura, explicó, será renovar el proyecto del PSOE y, en este sentido, aseguró que, "entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialistas de reformas progresistas para este país" porqueDe este modo, apeló a "no conformarse con ser una alternativa inocua, a veces indistinguible de la derecha" y añadió que, ante los que "nos dicen siempre que lo primero que tenemos que hacer es anteponer los intereses de España a los intereses del PSOE, les digo está eso muy bien, pero que, sin el PSOE los únicos intereses en España serán los de la derecha". "Y eso no lo vamos a permitir. Por eso lo urgente hoy es recuperar al PSOE", concluyó.