Echenique pide "no enjaular a Pablo Iglesias" tras Vistalegre II limitando su mandato

El secretario de Organización de Podemos,, ante la propuesta del secretario político de la formación morada, Iñigo Errejón, de limitar el mandato del secretario general, Pablo Iglesias, pidió este domingo en Córdobatras Vistalegre II, informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas junto a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, poco antes de participar ambos en un acto en Córdoba con las bases de la formación, Echenique opinó que "la limitación de mandatos, en general, y restar poder a los secretarios generales, es".Sin embargo, recomendó "tener cuidado, para no pasarnos, no vayamos a enjaular a Pablo Iglesias después de Vistalegre II", pues,. De modo que, según insistió, es preciso "avanzar en democracia, sí, pero teniendo cuidado con que los secretarios generales tengan algo de margen de maniobra después de Vistalegre II".El secretario de Organización de Podemos aseguró que está "completamente de acuerdo" con el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, en la necesidad de blindar a la formación morada frente a una fusión con IU e, incluso, planteóAsí, Echenique explicó que su planteamiento es que una posible fusión de Podemos con IU "no solo requiera una mayoría cualificada de los inscritos de Podemos,".En consecuencia, según argumentó, "estamos de acuerdo en esa medida y estamos de acuerdo en un montón de cosas", pues, aunque "es normal que se intente centrar los debates en las diferencias, pues, al fin y al cabo hay una votación y hay que elegir democráticamente los proyectos, pero sonque las que nos diferencian, habiendo diferencias, claro".Por otro lado, a la pregunta de si cree que Iñigo Errejón debe abandonar la Secretaría Política tras Vistalegre II, Echenique afirmó que "el trabajo que ha realizado Íñigo, tanto en la Secretaría Política, como en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y las confluencias en el Congreso, ha sido excelente".En cualquier caso, indicó que, tanto Iglesias, como Errejón y también él mismo, estarán "donde quieran las bases y donde quiera el Consejo Ciudadano Estatal", subrayando que, de todas formas, "Íñigo, en concreto, ha hecho muy buen trabajo, con lo cual", Echenique, si bien precisó que él no toma la decisión.Al margen de ello, respecto a la propuesta de Errejón de limitar los cargos a los que puedan acceder los dirigentes regionales de Podemos, Echenique entiende que tal propuesta "parte de un buen principio, que es la no duplicidad de cargos, pero en este caso, pues han sido votadas en sus territorios por un montón de gente", con lo que "es una medida interesante, pero es ligeramente recentralizadora".En este sentido, el secretario de Organización de Podemos dijo que no entiende "por qué un secretario general autonómico, que es tan miembro del Consejo Estatal como los que son votados en la Segunda Asamblea,a la hora de formar parte de la ejecutiva que los demás".Finalmente, y en relación con la pretensión de Pablo Iglesias de que, de cara a próximos comicios, no separa todas las candidaturas y que éstas se elaboren en base a primarias, Echenique señaló que todos los órganos de Podemos "son elegidos por primarias y todas las listas electorales también", aunque reconoció que "en las listas electorales para las elecciones generales hubo este tipo de fichajes", pero no le consta que alguien haya planteado ahora "que deje de haberlos".