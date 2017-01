El testaferro de Bárcenas niega que le ayudara a sacar dinero de Suiza tras la detención de Francisco Correa

Iván Yáñez, el principal testaferro de Luis Bárcenas, y que ayudó al extesorero del PP a, ha explicado al tribunal que juzga en la Audiencia Nacional la primera época de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, que él comenzó a gestionar la cartera de valores del que también fue exsenador del PP porque había perdido mucho dinero en poco más de un año."Perdió 31 millones en menos de un año y un mes y me dijo:", ha especificado el hijo de Francisco Yáñez, otro de los integrantes de la tesorería del PP con cuenta en Suiza, y que falleció hace tres años, en plena investigación del caso Gürtel.Sin embargo, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell,. Pasó de tener 47 millones en diciembre de 2007 a 26 millones en febrero de 2009". Lo que suma una diferencia de 21 millones y no de 31 millones."La gente pensaba que con la caída de 2008 se paraba, y [la bolsa] siguió cayendo de forma muy sustancial, y ya estaba bastante preocupado", ha relatado sin embargo Iván Yáñez, que ha explicado que en ese contextoPreguntado por la fiscal Concepción Sabadell sobre si el viaje que realizó a Suiza con el también extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís , Yáñez ha asegurado: "Era senador de España y no podía ser investigado ni por la Policía ni por nadie. No había ninguna investigación".Y para ejemplificar que la detención de Correa en febrero de 2009 no tuvo ninguna relación con que Bárcenas le encargara la gestión de su patrimonio en Suiza, Yáñez ha especificado queYáñez, que ha rechazado como ha asegurado la fiscal Sabadell que se dedica "al blanqueo", ha reiterado que en 2009 la bolsa "se había pegado una torta y este señor estaba muy, y esto le importaba bastante".En concreto, Yáñez ha asegurado que Bárcenas le encargó gestionar el supuesto préstamo de tres millones que el extesorero había otorgado a Ángel Sanchís: "Y tenía que liquidar una parte de la cartera", ha completado el presunto testaferro, que, ya que eran los bancos los encargados de prevenir el blanqueo de capitales. "Es el banco el que tenía que tomar esas medidas".Yáñez, que ha explicado que Bárcenas le dijo que estaba todo declarado, ha asegurado que, "nadie dice que las tiene"."No vi nada sospechoso", ha contestado el presunto testaferro, que ha dicho que: "Yo no podía comprobar el origen de los fondos, y Bárcenas me dijo que venían operaciones de madera con mi padre y de cuadros con [el extesero del PP Rosendo] Naseiro, y que antes había dividido los ingresos de sus socios en Uruguay".