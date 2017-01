La catalana Teresa Cunillera entrará en la gestora del PSOE

Teresa Cunillera, ex diputada del PSC, en una imagen de archivo.

Perfil conciliador

Reunión bilateral

info Libre

La gestora del PSOE contará con un undécimo miembro a partir de su próxima reunión:, dirigente del PSC, se incorporará a la dirección interina del partido, tal como confirmó este lunes el secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa , en una rueda de prensa.La presencia de un representante del PSC en la gestora. De hecho, la resolución aprobada por el Comité Federal del 1 de octubre [ver en PDF] así lo contemplaba. Sin embargo, el congreso del PSC primero y las tensiones con Ferraz después retrasaron esa incorporación.El nombre de Cunillera sonó ya en noviembre y fue propuesto formalmente este lunes por la permanente de la Ejecutiva del PSC. Los representantes de la formación catalana en el Comité Federal del PSOE se reuniránpara ratificar la propuesta –"un mero trámite formal", según fuentes del PSC–, y Cunillera se sentará ya en la próxima reunión de la gestora.Cunillera (Bell-Lloc D'Urgell, Lleida; 1951) es una dirigente con. Ingresó en el PSC en 1978, y en 1982 se convirtió en diputada en el Congreso. Cuatro años después pasó a ser directora general de la Presidencia del Gobierno, y entre 1996 y 2015 volvió a ocupar escaño como diputada. En la legislatura 2008-2011 fue vicepresidenta primera de la Cámara baja. Se despidió del Congreso en 2015.Miembro del Comité Federal del PSOE, Cunillera votó no a la abstención ante Rajoy en el Comité Federal del pasado 23 de octubre . En las primarias del PSC, en las que se enfrentaron el reelegido primer secretario Miquel Iceta y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón,firmando un manifiesto donde destacó su "capacidad de influir en el PSOE".Fuentes de la Ejecutiva del PSC ensalzaron ya el viernes en conversación con este diario el perfil conciliador de Cunillera. "Creo que va a ayudar mucho en la gestora. Tiene mucha experiencia trabajando con el PSOE, de hecho es casi más PSOE que PSC", dijo un miembro de la dirección del partido. En ese sentido, consideró que su presencia en la dirección interina podría ayudar a "tranquilizar" las relaciones entre Ferraz y Nicaragua.Finalmente, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, Salvador Illa, confirmó que la comisión bilateral creada en noviembre para revisar las relaciones entre PSOE y PSC se reunirá este viernes por tercera vez – como adelantó – y que en esta cita. La pregunta determinante es si los militantes del PSC pueden votar en las primarias a la Secretaría General socialista.Tal como publicó este diario, la gestora ha planteadocon su formación hermana en Cataluña que los afiliados del PSC puedan votar si se inscriben previamente . La dirección interina admite que dejar fuera de las primarias a los militantes catalanes tendría un alto coste y el PSC no ven con malos ojos esta fórmula de la inscripción previa.A preguntas de los periodistas, Illa no quiso pronunciarse sobre el fondo de esta propuesta porque, y resaltó que los socialistas catalanes acuden con "predisposición constructiva" y "más a escuchar que a plantear" propuestas, pues a su juicio el actual protocolo de unidad "ha funcionado bien".