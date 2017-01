La reunión entre Iglesias, Errejón, Urbán y Bescansa para acordar una lista única termina sin avances

Las cosas siguen como estaban. Este miércoles tuvo lugar una reunión entre los líderes de las principales corrientes de Podemos –el secretario general, Pablo Iglesias; el número dos, Íñigo Errejón; el eurodiputado Miguel Urbán y la secretaria de Análisis Político y Social, Carolina Bescansa– para tratar de acercar posturas de cara a Vistalegre II e iniciar la negociación para presentar una lista conjunta. Peroe incluso portavoces como Errejón afirmaron que se limitó a ser poco más que una "ronda de expresión" de los puntos de vista de los participantes.Cuando queda apenas una semana para presentar los documentos y candidaturas definitivas para el congreso que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero, las posiciones de pablistas, errejonistas y anticapitalistas –a los que ahora se ha unido, además, Bescansa, que ha presentado sus propios borradores de propuestas– siguen siendo distantes. La reunión, convocada por Iglesias para tratar de avanzar en algún acuerdo que permita que las corrientes se presenten unidas en una única lista a Vistalegre II, se limitó a ser, pero de ella no salió ninguna conclusión nueva ni mucho menos un pacto.Las diferencias fundamentales siguen estando en las propuestas políticas de unos y otros y también en las referentes a cómo deben ser las estructuras de Podemos, y algunos dirigentes parecen tener claro que las bases tendrán que elegir entre proyectos en el congreso. Así lo dio a entender tras la reunión Errejón, que afirmó que "en todo lo que se pueda" las corrientes buscarán acuerdos para ir "juntas", pero "habrá cuestiones, cuánto hay de cada ingrediente en la receta final de Podemos",. "No vamos a hurtar la palabra a nuestras bases", insistió. Y lanzó un dardo: Podemos no debe buscar "la unidad a golpe de corneta".Iglesias, por su parte, se mostró satisfecho de que la reunión no hubiera sido "de cúpulas ni de familias", dado que en la misma participaron –además de él, Errejón, Bescansa y Urbán, junto a varios dirigentes próximos– representantes de otros equipos que han presentado borradores de propuestas para Vistalegre II. El secretario general afirmó que su intención sigue siendo alcanzar un acuerdo con el resto de los sectores, pero admitió que "la corriente de Íñígo [Errejón] y Tania [Sánchez] o la corriente de Miguel [Urbán]y a presentar una lista alternativa". Iglesias, además, ofreció su propia receta para lograr la tan ansiada "unidad", que a su juicio "no se consigue ni con documentos ni haciendo declaraciones agresivas en los medios". "Lo último que necesita Podemos es escuchar a compañeros hablando mal de otros", criticó.Los cuatro portavoces coincidieron en afirmar que seguirán discutiendo durante los próximos días para tratar de alcanzar acuerdos –aunque sean parciales–, si bien fueron más escépticos con respecto a la posibilidad de convocar de nuevo una reunión de este tipo. Fuentes del sector pablista explicaron que lo más probable es que las conversaciones entre equipos, tras la puesta en escena solemne de este miércoles.