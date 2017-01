info Libre publica parte del capítulo 5 de Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva misoginia,

obra de la escritora y periodista Nuria Varela. El libro, de Ediciones B, sale a la venta el 1 de febrero.

CANSADAS DE LA NUEVA MISOGINIA





Que puedo gritar.

No lamentarme, que en eso nos hemos pasado la vida,

de pura niebla se convertiría el firmamento

si juntásemos los lamentos dispersos de cada una,

opacaríamos al sol para siempre y nos gusta tanto el sol.

Tampoco silenciarme, de ello ya tenemos bastante,

sílabas opacas cayendo a un vacío que no controla mi boca.

Ni llorar.

La hora del llanto ya se heló, copó todas las vasijas.

Rebasó la peor de las lluvias precipitadas.

¡Ni una lágrima más!

Es la hora del grito.



Salomón no era sabio, dice Celia Amorós. Se trataba, tan solo, de un patriarca con capacidad para tomar decisiones que, una vez tomadas, y por la única razón de que eran suyas, se convertían en sabias... por los siglos de los siglos... Es decir, Salomón tenía autoridad. Amorós ha estudiado a fondo la razón salomónica no porque tuviese o no razón en el famoso juicio sobre la madre verdadera, sino porque con su aclamada sentencia, aquella de partir el niño por la mitad, el supuesto sabio sentó cátedra y fundó escuela al determinar que la palabra de las mujeres no vale nada, aún más, que precisamente dice la verdad quien reniega de lo dicho hasta entonces. Vamos, que las mujeres no tenemos palabra de honor.



El juicio se desarrolla, según cuenta la Biblia, cuando se presentan ante Salomón dos mujeres disputando sobre quién es la madre de un bebé. Ambas aseguran que el niño es suyo. Sin más elementos a tener en cuenta que la palabra de ambas, Salomón sentencia que se parta al pequeño por la mitad para repartirlo entre las dos. Una de ellas, entonces, se retracta. Y así se relata en el texto cristiano:

La mujer que era madre del hijo vivo clamó al rey (porque se le conmovieron sus entrañas por amor a su hijo): Dale, te ruego, ¡oh señor!, a ella vivo el niño, y no le mates. Al contrario, decía la otra: ni sea mío ni tuyo, sino divídase.



Entonces el rey tomó la palabra y dijo: Dad a la primera el niño vivo, y no hay que matarlo, pues ella es su madre.



Divulgóse por todo Israel la sentencia dada por el rey, y se llenaron todos de temor hacia él, viendo que le asistía la sabiduría de Dios para administrar justicia.