Zoido admite que no subirá el sueldo a los guardias civiles al menos durante dos años

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , se ha comprometido aremitiéndose a sus palabras de un día antes en el Congreso de los Diputados. "Lo estamos estudiando, no es fácil, pero no duden de que el Gobierno lo va a hacer", ha dicho antes de aclarar que estoEn una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Zoido ha sido preguntado por la reivindicación que llevó ayer a la Cámara Baja a las asociaciones profesionales de guardias civiles. Todas ellas reivindican al Gobierno queen relación con el resto de cuerpos policiales.Zoido volvió a explicar lasa la hora de equiparar sueldos pero ha precisado a continuación que. "Nos hemos encontrado con limitaciones por cuestiones presupuestarias", se justificó. Ayer se negó a lanzar "una promesa más" y se remitió a la aprobación de las cuentas públicas.El ministro se refirió otra vez al nuevo empleo como consejero en Red Eléctrica del ex director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, algo que, el grupo que le preguntó en el Congreso por las diferencias salariales entre cuerpos policiales."Tiene mucha experiencia y lleva mucho tiempo en el servicio público.", dijo sobre Fernández de Mesa.