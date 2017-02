Rosa Berganza, catedrática de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, es una de las candidatas para regir la universidad. Según el periódico La Razón, Berganza ha centrado su campañaa raíz de las denuncias por supuesto plagio vertidas contra el rector saliente , Fernando Suárez. La información publicada por el diario La Razón alude que el programa de la candidata copió 130 párrafos de forma parcial o total del presentado por el rival de Suárez en el 2013, David Ríos.La aspirante a rectora ha salido al paso de las acusaciones con un comunicado que recoge Europa Press y ha justificado que su programa tenga textos similares al que presentó Ríos porqueAdemás, expone que ninguno de los programas que se han puesto a su disposición tienen Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) ni derechos de autor, y que han sido cedidos "libremente y por escrito" a su candidatura, una práctica que es "de todo tipo" (como en el caso de los partidos políticos).La catedrática de Comunicación Política de la URJC detalla que, de esas aportaciones, ha extraído las partes "con las que estaba de acuerdo y que son de urgente aplicación". Según el diario El País, Berganza asegura que la situación, porque su programa electoral "no es un libro, no tiene copyright ni afán de lucro. No es un trabajo científico ni una publicación".