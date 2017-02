Susana Díaz: "Tengo fuerza, ilusión, estoy animada y me encanta ganar"

Esperanza frente a ira y miedo

La presidenta de la Junta de Andalucía,, señaló este sábado, durante el encuentro 'Ayuntamientos socialistas comprometidos con la gente', que tieney que está "animada" y le "encanta ganar". "No tenemos derecho a estar con la cabeza agachada, acomplejados. Nos vamos a levantar con la fuerza de un partido orgulloso de lo que ha hecho en este país", sostuvo la líder del Ejecutivo andaluz, que señaló que mientras "el populismo de derechas siembra miedo" y "el de izquierdas ira", los socialistas sembrarán "esperanza y confianza".Con estas palabras Díaz puso el broche a su intervención en un acto multitudinario celebrado en Madrid y organizado por el alcalde de Vigo,, en el que también participaron primeros ediles, diputados y cargos orgánicos del PSOE. El encuentro, que coincidió con los congresos de PP y Podemos, estabade cara a un posible paso al frente en las primarias socialistas.Sin embargo, la presidenta de la Junta decidió continuar sin despejar la incógnita sobre su futuro, aunque nadie dentro del partido duda que presentará su candidatura para dirigir la formación socialista a partir del próximo congreso federal, que se celebrará los días 17 y 18 de junio. "Sabéis perfectamente que si hoy os digo que, eso va de suyo, ¿verdad?", señaló, con una sonrisa y entre aplausos. Un mensaje que muchos de los cerca de 3.000 asistentes interpretaron como una declaración de intenciones.La presidenta andaluza pidió a los socialistas que no esténporque el PSOE se va a "levantar con la fuerza de un partido orgulloso". En este sentido dejó claro que la formación volverá al Gobierno "muy pronto", con "política de verdad que cambia la vida a mejor". En este sentido, dijo que lo que quiere es el PSOE vuelva a tener "fuerza" y le diga "a este país lo que quiere hacer con él". "Arriba y vamos a hacer un buen congreso para hacer un buen camino para este país", aseveró.Díaz también hizo hincapié en los congresos que PP y Podemos estaban celebrando, en ese mismo momento, en Vistalegre y la Caja Mágica, a poca distancia del pabellón donde la presidenta andaluza pronunciaba su discurso. Por un lado, hizo mención al que calificó como ely afirmó que el PP está buscando que la gente "se resigne" porque "cuando una sociedad se resigna siempre acaba siendo conservadora". Pero también se reservó un cartucho para la formación morada, a la que acusó de "galopar mucho sobre la indignación de las personas" para luego "dar la espalda".En este sentido, Díaz tiró del discurso de un PSOE responsable que está haciendo una oposición útil en el Congreso., apuntó. Así, la líder del Ejecutivo andaluz sostuvo que ante unos "populismos de derechas que siembran miedo" y "unos populismos de izquierda que siembran ira", los socialistas sembrarán "confianza y esperanza, sin demagogia ni engaños". "Nadie nos acomplejará. Somos el PSOE", dijo.La líder de los socialistas andaluces contó durante el acto con el respaldo de alcaldes, diputados y cargos orgánicos socialistas. Entre ellos, que señaló la necesidad de volver a ser "un gran partido, hegemónico, capaz, que gane elecciones". Todo eso, sostuvo, se tiene que hacer. Y, llegados a este punto, mostró su apoyo a Díaz, a la que calificó como "lo mejor" que tienen "en el proyecto". "Es alma, corazón, fuerza, pasión, liderazgo. Tiene un proyecto serio, sólido, pero lleno de ilusión e impulso".Desde que el Comité Federal socialista –máximo órgano entre congresos– del pasado 14 de enero pusiera fecha al 39 Congreso, sólo el exlehendakariy el ex secretario general del PSOEhan dado un paso al frente, lanzándose de cabeza, a base de actos con militantes de diferentes federaciones, a una campaña de cuatro meses –las primarias serán el próximo mes de mayo, aunque hasta el próximo mes de abril no se conocerán las fechas definitivas–.