Pablo Iglesias se ha reeditado como secretario general de Podemosde los inscritos, 128.742 votos. El equipo del líder de la formación logra asimismo imponerse en el Consejo Ciudadano –el máximo órgano entre congresos del partido–, donde su lista ha conseguido el 50,5% de los sufragios. La victoria de Iglesias pone el broche final a la Asamblea Ciudadana estatal celebrada este fin de semana en el madrileño palacio de Vistalegre, y con su discurso ha querido subrayar lo que considera un "mandato unánime: unidad y humildad".El secretario general de la formación apostó por seguir siento "útiles" y, para ello, estima imprescindible "estar unidos y ser humildes". Celebró que la asamblea haya sido "un ejemplo de fraternidad, inteligencia y altura política", e incidió en Podemos como ", que avanza junto a otras y avanza con la gente", frente a los partidos "de la restauración"."Esta asamblea nos ha dado un mandato unánime: unidad y humildad", recalcó Iglesias para a continuación prometer el cumplimiento de la demanda trasladado por militantes y simpatizantes del partido. Lo hará, añadió, "para, para que las gentes y los pueblos de nuestra patria recuperen soberanía", para poner en alza los derechos humanos "frente al fascismo de Europa", por "el derecho a decidir", para "combatir las violencias machistas", y para demostrar que "España no es una marca", sino "sus pueblos y sus gentes".Reconoció, el líder de la formación, que su equipo cometerá "muchos errores, porque es imposible no equivocarse", pero suscribió en firme un compromiso: el de no "equivocarse de bando". Sus objetivos apuntan, a partir de ahora, a "ser capaces de seguir siendopara el impulso constituyente de nuestra patria" a través de un Podemos "unitario, femenino y fraterno" capaz de ser "el apoyo de las mayorías sociales". Antes de rematar con la canción de L'estaca, del cantautor catalán Lluís Llach, Iglesias puso fin a Vistalegre II recordando la necesidad de "unidad y humildad, hasta la victoria".