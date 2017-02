Cospedal quiere que "se conozca toda la verdad" y pone "la mano en el fuego por cómo actúa el PP hoy"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este lunes que quiere que "se conozca toda la verdad" sobre el caso Gürtel y que ellay por los "instrumentos de control de hoy".La 'número dos' del partido se ha expresado así, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, preguntada por la jornada del juicio del caso Gürtel en la quecomo partícipe a título lucrativo de la trama y deberá comparecer también el representante legal del PP.Según ha dicho, Cospedal quiere que la justicia dirima todas las responsabilidades. También ha afirmado que ellaque el juez, que tiene medios para investigarlo.Preguntada si pone la mano en el fuego por la exministra, se ha limitado a señalar que "hay un procedimiento judicial en marcha" y que "es algo muy bueno".En cuanto a si pone la mano en el fuego por su partido, ha afirmado que sí la pone "por cómo actúa hoy" el PP y, aunque ha reconocido que "todos los procedimientos pueden fallar, en todas las organizaciones", ha querido poner en valor queLa también ministra de Defensa ha admitido quepero ha añadido que le da "mucha tranquilidad que la Justicia esté actuando y se pueda conocer toda la verdad". De otros casos, ha añadido sin precisar a qué se refería, no se podrá.Además, ha apostado por hacer "de la necesidad virtud" y, aunque ha admitido que "eso no quiere decir que un día aparezca alguien que haga cosas mal, como en cualquier sitio".En todo caso, ha defendido que el PPy que tuvieron que hacer "cosas muy complicadas y muy difíciles". "Supongo que ese tipo de cuestiones no van a volver a ocurrir pero existen buenos malos en todas partes porque somos parte de la sociedad", ha añadido.También ha admitido que, al afrontar algunos casos, el PP, pero "en otros se tomaron medidas antes de pasar 24 horas".