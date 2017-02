La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dimitido este martes como presidenta de la gestora del PP de Madrid ycon la intención de "revitalizarlo, devolver el protagonismo y la ilusión a los militantes, avanzar en la regeneración democrática y recuperar la credibilidad".Así lo ha asegurado, según ha informado la Cadena SER , ante los miembros de la gestora a partir de ahorahasta que se celebre el congreso regional el 17 de marzo.Según ha explicado Cifuentes, ha tomado la decisión de presentarse "después de pensarlo mucho" y haber recibido peticiones de "muchos" para que dé el paso. La presidenta ha seguido diciendo que los motivos para su candidaturay "el convencimiento de que el proyecto colectivo que iniciamos hace un año no puede detenerse ahora". "El PP de Madrid que hemos empezado a construir entre todos, tiene que consolidarse como un referente de las políticas de centro", ha continuado.Asimismo, ha animado a otras a que se presenten porquey "el debate de ideas fortalece el proyecto común". También ha subrayado que por primera vez en el congreso del PP se va a votar al presidente mediante el sistema "un militante, un voto", porque a su juicio "el voto de un afiliado no vale más que el que cualquier otro".Cifuentes también ha hecho balance de la labor de la gestora durante este año, en los que según la presidenta se ha "devuelto el protagonismo" a la militancia y se ha hecho una gestión descentralizada. Tras el balance, ha concluido que quiere "luchar" por el PP y seguir trabajando "con transparencia, con cercanía, con humildad y con honradez, que deben ser siempre lasen Madrid".En la rueda de prensa posterior a la reunión de la gestora del PP de Madrid, Cifuentes ha afirmado que ella tomó las riendas del partido hace un año, cuando el PP de Madrid estaba "en una situación muy mala de dimisión,", Esperanza Aguirre."No he estado durante un año haciendo precampaña, sino asumiendo la responsabilidad que tenía, que era presidir la gestora y conseguir sacar al partido,en la que se encontraba como consecuencia de una situación que ustedes saben", ha explicado Cifuentes, quien ha remarcado que ella no pidió liderar esa Gestora, sino que se lo encomendó el PP.La popular se puso al frente de la Gestora del PP de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre el 14 de febrero de 2016 después de conocerse varias informaciones que