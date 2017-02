Sánchez presenta el lunes su plan para el PSOE y recogerá en su web ideas de simpatizantes

info Libre

El lunes presentaremos nuestro proyecto político, abierto al debate con la militancia y la sociedad progresista: "Somos Socialistas". pic.twitter.com/SWNcyEiMyx — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de febrero de 2017

El ex secretario general y aspirante a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez , presentará el lunes un documento que contiene. Según anunció el propio Sánchez, se trata de una hoja de ruta para un PSOE "autónomo, de izquierdas, coherente y creíble", y que está abierta al "debate con la militancia y la sociedad progresista". Fuentes cercanas a Sánchez señalan aque el texto colgará en la web de la campaña, donde también se recogerán las aportaciones de los afiliados, simpatizantes y de la sociedad civil.El aspirante a retomar el mando del PSOE presentará su plan para el partidoen el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sus colaboradores señalan que el lugar elegido no es casual. El Círculo de Bellas Artes , comentan, es un lugar emblemático para la "progresía intelectual" de la capital. En la presentación, los colaboradores de Sánchez esperan contar con personalidades del mundo de la empresa, la cultura y los movimientos sociales. Antes, el sábado a mediodía, celebrará otro acto en Valladolid junto al alcalde de la localidad, Óscar Puente.Preguntado por el carácter y el tono del documento, el equipo de Sánchez señala que tiene más de "medidas concretas" que de reflexión. "No es un texto final, sino una propuesta viva que sirva para debatir, abierta a nuevas aportaciones de militantes y de la sociedad civil, que también tiene mucho que decir", dicen estas fuentes. En el equipo redactor del texto están, entre otros, la exministra, el diputado–quien fuera coordinador del Programa 2000 del PSOE a finales de los 80 y principios de los 90– y, director de la Fundación Sistema y la revista Temas.El objetivo es que el texto llegue a las plataformas de militantes y a las agrupaciones socialistas, y que pueda debatirse en esos ámbitos de aquí a mayo, cuando previsiblemente se celebrarán las primarias. Desde que anunciara que optará a la Secretaría General, Sánchez ha propuesto modificar los estatutos del PSOE para hacer obligatorio que se consulte a la militancia cuando se alcancen pactos de Gobierno –en su etapa como secretario general consultó a las bases sobre el acuerdo que alcanzó con Ciudadanos– yAdemás, el pasado 1 de febrero presentó un decálogo de ideas para. "Por un PSOE autónomo, libre de injerencias; que sea la fuerza del cambio en España; de izquierdas; plural y diverso, de liderazgos compartidos; coherente y creíble; que sea la fuerza que vertebra España; feminista y ecologista, federalista y laico, que impulse la educación y la cultura y reivindique la Memoria Histórica; donde la militancia decida; que sea el partido de los jóvenes; unido", publicó Sánchez en Twitter.