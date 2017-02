Frente a la derecha

El ex secretario general del PSOE y aspirante a volver a ocupar el cargo, Pedro Sánchez , se comprometió adentro de la formación si sale elegido por la militancia, informa Europa Press.Sánchez se expresó así en un acto celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, que se llenó de militantes. Reivindicó el papel de los alcaldes y puso como ejemplo al de Valladolid, Óscar Puente , del que aseguró que tiene "visión, diálogo, cercanía y convicción" y puso como ejemplo iniciativas como lapara los niños en verano."Gracias porque demuestras que no es lo mismo que gobierne PSOE a que lo haga la derecha", señaló Sánchez, a lo que añadió queEl aspirante a la Secretaría General abogó porsufrida por los socialistas. "La esperanza de volver a la senda que nunca debió abandonar,, un PSOE que dice no a Rajoy y que vota no a Rajoy", dijo Sánchez, que arrancó los gritos de los asistentes, corearon en varias ocasionesA este respecto, aseguró que hay compañeros que dicen que decir "no es no" es, pero cree que se equivocan porque detrás hay "un gran sí" con proyectos que pasan por cuestiones como derogar la reforma laboral, la LOE o buscar un pacto de Estado contra la violencia de género.El ex secretario general del PSOE defendió el PSOE como una "gran fuerza de cambio" que siempre fue, "desde la izquierda y nunca desde el centro" y criticó que a algunos parezca ahora queEn cuanto a la resolución del liderazgo del PSOE, rechazó la "vieja idea" de que es mejor resolverlo "a la vieja usanza, por arriba" con una candidatura útil, porque "a la sociedad no le valen" y por ello defendió que se escuche en mayo a los que no lo fueron antes.También considera que el PSOE es el único que puede vertebrar uny apeló a la capacidad de diálogo de los socialistas con, por ejemplo, los sindicatos, tras romperse con la reforma laboral , o con la comunidad educativa."Sólo el PSOE tiene capacidad de diálogo para rehacer compromisos y buscar consenso, encontrar soluciones a cuestiones como la territorial", agregó Pedro Sánchez, quien cree que el camino hay que hacerlo bajo la afirmación de que son socialistas, algo que hay que explicar en el siglo XXI, en un momento conen el que todo está cuestionado, pero en el que tienen la ventaja de los principios que les unen al pasado, hacen "pisar el suelo" en el presente y mirar con optimismo al futuro.Pedro Sánchez justificó el "paso al frente" que ha dado porque considera que la encrucijada del PSOE sólo puede resolverse mediante el voto, ya que "un PSOE sin líder no beneficia al PSOE ni a sus votantes,".Así, aunque expresó respeto a todos los compañeros que den un paso al frente para liderar el partido, señaló que candidaturas puede haber muchas,y la suya es aquella en la que la gente decida y esté unida.Además, aclaró que si gana las primariasque se exige a sí mismo si las pierde, porque "por experiencia" afirmó que sabe quey dar alas a la derecha"."Somos la alternativa al PP,", dijo, tras lo que apuntó lo poco que han cambiado las cosas en los últimos meses, con una crisis vigente en Cataluña, los mismos problemas en educación y sanidad, el paro o los salarios bajos.Durante el acto, Sánchez también se comprometió a luchar por la minería y expresó su apoyo a los trabajadores de Nissan.En el primero de los casos apeló al diálogo del PSOE con las comarcas mineras tanto leonesas como asturianas frente a la falta de ayuda del Gobierno, que las abandonó y. Así, añadió que defendió este sector cuando fue secretario general y afirmó que así lo hará si vuelve a serlo.Por otro lado, abogó por un PSOE que luche contra lay se refirió expresamente a Nissan, que pasa por dificultades en Ávila.