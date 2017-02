Carmena se desmarca de Podemos y sí acudirá a la cena que ofrecen los reyes a Macri

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , sí acudirá a la cena que los reyes han organizado este miércoles en el Palacio Real en honor del presidente argentino, Mauricio Macri, ya este evento al tildar al mandatario argentino de "presidente off shore".Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que laen honor al mandatario argentino . De hecho, no será el único encuentro que mantenga con él este miércoles porque le recibirá en la Plaza de la Villa a las 17 horas.Posteriormente, en el antiguo Salón de Plenos, Carmena le hará entrega de la Llave de Oro de la ciudad, en nombre de la Corporación municipal, como establece el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del 22 de diciembre de 1988 que textualmente dice: "La Llave de Oro de Madrid se concederáque visiten oficialmente el Ayuntamiento de Madrid".Es muy habitual que la alcaldesa de Madrid se reúna con mandatarios en viaje oficial. El encuentro más reciente lo protagonizó a finales del mes pasado con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de viaje oficial por España.En esta ocasióny luego Correa también firmó en el Libro de Honor de la ciudad.Carmena, que encabezó la lista de Ahora Madrid en la que participó Podemos, ha reivindicado en diversas ocasiones suy ha defendido que no tiene vinculación con ningún partido político. Por su parte, Podemos no irá a esta cena aunque sus diputados sí estarán presentes cuando el mandatario suramericano pronuncie su discurso en el Hemiciclo la Cámara Baja.La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , ha justificado la ausencia de la cena alegando que "pompa a presidente del calado de Macri".En este sentido, ya ha dejado claro que Podemos va a mantener una "posición muy crítica"con el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo nombre, ha recordado " salía en los papeles de Panamá ", y al que ha acusado de ser "responsable de".En concreto, le ha recriminadoa la activista indígena Milagros Sala, que quiera convertir en un "día festivo movible" la celebración del Día de los Derechos Humanos en Argentina o que vaya a aprobar "amnistías fiscales" para "sus amigotes", siguiendo la estela del PP.