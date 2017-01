"En el siglo XX vivimos la mayor vulneración de Derechos Humanos por un Gobierno que también fue inicialmente apoyado por muchos de sus conciudadanos. Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios. Me cabe la duda de que el silencio de hoy no fuera lo conveniente,...el silencio, a veces, es culpable", ha señalado la alcaldesa.

Aguirre rechaza "totalmente" la comparación

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha arremetido contra la, Donald Trump, con las últimas medidas aprobadas , una situación de vulneración por parte de un gobierno legítimamente elegido, igual que ocurrió con la llegada de Adolf Hitler al poder en la Alemania de los años 30, según ha informado Europa Press."Sabemos que es un gobierno legítimamente nombrado y apoyado por un número importante de ciudadanos, pero en el siglo XXI vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos como por un gobierno que", ha manifestado en el Pleno.Carmena ha remarcado que hoy la humanidad lamenta "esos terribles genocidios", por lo que cree que el silencio hoy no sería conveniente. "El silencio es a veces culpable", ha defendido. Las palabras de Carmena han sido acompañadas en el Pleno por losLa portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre,que ha realizado en el Pleno municipal la alcaldesa."Me parece que podrá gustar o no el presidente Trump, a mí hay muchas cosas que no me gustan, perodonde han nacido los peores totalitarismos, me parece absoluta y totalmente rechazable, y lo hago con la máxima contundencia", ha expresado Aguirre desde el estrado.