Víctimas del Alvia consideran una "trampa" que PP y PSOE veten una comisión de investigación en Madrid y en Galicia

Víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois han subrayado que la comisión de investigación sobre el siniestro ferroviario queen julio de 2013 es "clave para hacer justicia". Al respecto, han advertido de que es "trampa" decir que el Parlamento gallego "no es competente" para constituirla y que "los mismos partidos" –por PP y PSOE– impidan que se cree en el Congreso de los Diputados.Así lo ha destacado un portavoz de la plataforma de afectados, Carlos Vázquez Padín, después de, junto con otra integrante de la asociación, reunirse este martes durante una media hora con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien asume estos días las competencias del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo , ausente tras el nacimiento de su hijo., en el que también ha participado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, se ha producido en el área de Gobierno de la Cámara autonómica, precisamente, media hora antes de que esta debatiese por tercera vez, y a iniciativa de En Marea y BNG, la creación de dicha comisión de investigación.La votación de esta petición ha sido retrasada ya que los grupos proponentes han exigido que, con el propósito de llamar la atención sobre la relevancia del posicionamiento del PSOE, que tiene 14 diputados. El PP (41) ya anunció su rechazo y con los votos de la 'marea' (14) y Bloque (6) faltarían 10 para que saliese adelante.Durante el debate de la iniciativa, los argumentos de los grupos han sidoa los de las dos anteriores ocasiones –ambas en 2013–, al apuntar populares y socialistas que, en su opinión, el Pazo do Hórreo no es el foro "adecuado" para que se aborde dicha investigación.Al respecto, Vázquez Padín, ya antes del debate, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "que el Parlamento de Galicia no es competente y los mismos partidos políticos impedir en el Congreso de los Diputados la comisión". "Eso es trampa", ha criticado.Así, ha afirmado que "si creen que no es la sede adecuada" el Parlamento de Galicia, lo que deben hacer esen Madrid y decirles "que es imprescindible" la comisión de investigación "para hacer justicia".Además, este afectado, que perdió a su madre en el accidente y es concejal en Tui (Pontevedra) por Converxencia XXI, ha apuntado que la plataforma "vería con buenos ojos que" en la Cámara gallega con la que se solicitasen dos puntos.El primero, la elaboración de unque reemplace el de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que la Agencia Ferroviaria Europea ha invalidado por ser una "auténtica chapuza hecha a mala fe para proteger los intereses del estado", según ha censurado Vázquez Padín. El segundo, la constitución de una comisión de investigación en la Cámara Baja.En el hemiciclo, el representante del Partido Popular ha vuelto a ofrecer esa declaración institucional, pero la ha ceñido a la solicitud de un informe sobre el descarrilamientoA mayores, el representante de los afectados por el siniestro del Alvia ha llamado la atención sobre que la postura del PSOE "es clave", tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso de los Diputados., ha incidido, para destacar que los socialistas "tienen la clave" con su voto para determinar si hay o no comisión de investigación.En este sentido, ha reprobado que su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, se mostrase contrario a gastar la única "bala de plata" con Angrois –la oposición puede sacar adelante únicamente una comisión de investigación por legislatura con el voto de esos 30 diputados que pertenezcan a distintas fuerzas–., se ha preguntado.Pero, al atribuirle un comportamiento "muy negligente" y de "protección" a ciertos mandatarios. "El PSOE está protegiendo a Ana Pastor y Rafael Catalá y el PP a José Blanco y a otros mandatarios", ha contrapuesto, para denunciar la existencia de "un pacto de silencio en el que el estado se enroca contra las víctimas".Con todo, se ha atrevido a vaticinar que "David puede derrotar a Goliat": "Porquedurante muchos años para lograr el éxito en el esclarecimiento de este asunto", ha hecho hincapié.Así las cosas, ha concluido recordando que sus reivindicaciones pasan por la apertura de una, bien sea en Santiago o en Madrid, si bien ha admitido que "en el momento en que se produjese en el Congreso, ya no sería tan necesaria reclamarla en el Parlamento de Galicia".Dentro de la reunión, entre otras cuestiones, el vicepresidente de la Xunta y el representante de la plataforma de afectados hansobre el procedimiento judicial en curso.Así, según fuentes consultadas por Europa Press, Rueda ha defendidoal suministrar a dos de los tres peritos designados judicialmente.Frente a esto, Vázquez Padín ha achacado incompetencia en el área ferroviaria a estos expertos, y le ha recordado al vicepresidente que uno de ellodel informe de la CIAF.