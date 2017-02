Ciudadanos avisa al PP de que incumple el pacto al tildar de anticonstitucional la limitación de mandatos

Madrid, Murcia o Andalucía ya cumplen la limitación

"A ver si hay voluntad de cumplir, aunque sea a rastras"

El secretario general de Ciudadanos , avisó este martes al PP de queanticorrupción previo al acuerdo de investidura entre ambas formaciones.En una entrevista en RNE , recogida por Europa Press, Villegas aseguró que"Cuando alguien firma algo, es para cumplirlo", recordó.El dirigente naranja explicó que C's, y que trata de establecer en la Ley de Gobierno "una condición de inelegibilidad igual que hay otras establecidas" para poder ser presidente, como ser mayor de edad, español y no estar inhabilitado para ejercer un cargo público.En este sentido, Cs pretende establecer una limitación quea la Presidencia del Gobierno, siempre y cuando haya sumado en total 8 años.El partido naranja explicaba la pasada semana a través de un informe, entregado al PP en la reunión que mantuvieron, que "" y que se deja "al arbitrio de la ley la regulación del estatuto del presidente del Gobierno y el régimen de incompatibilidades".C's defiende queen la figura de su presidente de manera "absoluta" o están en proceso de regular esa medida, siendo apoyada o impulsada por el PP en todas ellas.. Igual que las otras no son inconstitucionales, no veo por qué esta tendría que serlo", remachó Villegas.La limitación de mandatos y la supresión de los aforamientos políticos sonque mantendrán este martes y en el que la formación naranja espera obtener una respuesta a las fórmulas que planteó para poner en marcha ambas medidas.Se trata deque firmaron ambos partidos en agosto. Todas ellas, así que, teniendo en cuenta que C's considera inhábil parlamentariamente el mes de enero, el plazo finaliza este mes de febrero.El secretario general de Ciudadanos dijo que ambas formaciones están en la "fase para ver si hay esa voluntad de cumplir" el acuerdo. "Por convencimiento sabemos que el PP no está en estas reformas", lamentó."Los pactos son así. Uno quiere algo y tiene que ceder. El PP tuvo que ceder 150 exigencias, y. Rajoy dijo que se cumplirían las seis medidas que tienen que ver con regeneración democrática. Vamos a pasar la prueba del algodón", manifestó.Villegas calificó el momento de "importante y decisivo" en que "se está negociando un paquete de reformas" fundamentales, como son, la reforma de la Ley electoral o la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP."De aquí a pocas semanas", apostilló.