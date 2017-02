El Supremo rechaza la petición de Garzón para sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo desestimó este martes un recurso interpuesto por Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz donde solicitaban que el Valle de los Caídos se convirtiera en uny, en consecuencia, se trasladaran los restos de los dictadores Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera a los lugares que designaran sus familias.En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo publicó el fallo [ver en PDF] donde rechaza el recurso interpuesto poren relación con la solicitud que inicialmente presentaron ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015, y que fue contestado por acuerdo de ese mismo órgano el 16 de septiembre de 2016. Los argumentos de la sala aún no se han hecho públicos.En su escrito, los tres juristas solicitaban la anulación de los decretos de creación de la basílica y de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan respectivamente de 1940 y 1957, al entender que contradicen. En ese sentido, consideraban necesario un nuevo marco jurídico que para regir tanto el Valle como la institución que lo dirige y sus bienes.Además, los demandantes sostenían que el espacio vulnera la Ley de Memoria Histórica , norma que "reconoce y amplía derechos" y establece medidas favorables a "quienes padecieron persecución o violencia" durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, pues la actual "utilización y destino" del Valle"No existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltadora que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000 víctimas), en, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria", se señalaba en su escrito.Finalmente, pedían unapara la exhumación e identificación de las víctimas que se encuentran en el Valle, cuyos nombres solicitaban publicar de forma oficial para que todos los visitantes del lugar pudieran "conocer su sentido original" y el "actual", que debía ser el de un lugar de "identificación, dignificación y homenaje" a las víctimas.En un comunicado [ver en PDF] , los abogados señalaron tras conocer el fallo que no comparten la decisión del Supremo y acusaron a la sala dey de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación". Además, adelantaron su intención de recurrir en amparo al Constitucional y, llegado el caso, de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos."Esperaremos los argumentos, peroy en su caso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas", añadieron los tres juristas en la mencionada nota.