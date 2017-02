Hazte Oír ataca al Ayuntamiento de Madrid: "Nos quieren señalar como los nazis señalaron a los judíos"

No nos han inmovilizado ¡seguimos! Posted by HazteOir.org on martes, 28 de febrero de 2017

Mantienen la campaña

El presidente de la asociación ultracatólica Hazte Oír, Ignacio Arsuaga , acusó esta tarde al Ayuntamiento de Madrid de señalar a su organizacióntras conocer que el consistorio había inmovilizado un autobús con lemas tránsfobos fletado por el colectivo que preside.Preguntado por su opinión sobre la decisión del ayuntamiento, Arsuaga afirmó: "Nos quieren identificar como una banda de ciudadanos que no tienen derechos". El líder de la organización aseguró que "no existe ningún argumento legal" para paralizar la circulación del vehículo.Hacia las 19:30 horas de este martes, según informó el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias,, la Policía Municipal de Madrid, en el que puede leerse "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo".Arsuaga calificó de "falso" que se haya inmovilizado el vehículo y manifestó que la campaña continúa adelante: "Seguimos", proclamó. El presidente del colectivo insistió en que el Ayuntamiento de Madrid , que reivindica su "derecho a la libertad de pensamiento".Finalmente, sostuvo que las declaraciones críticas con la campaña tránsfoba por parte de cargos políticos "han provocado" amenazas hacia Hazte Oír en las redes sociales, por lo que suponen el inicio depor la cual "los políticos señalan y otros actúan".