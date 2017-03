Ciudadanos no se siente "maltratado" por el PP ni cree que le "chulee"

"El pacto va camino de cumplirse"

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha asegurado este miércoles que su partido no se siente "maltratado" por el PP, ni tampoco cree que la formación liderada por Mariano Rajoy le "chulee".En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Gutiérrez ha dicho no sentirse mal por ver cómo los dirigentes 'populares'para que aplique las medidas pactadas en el acuerdo de investidura. "Ya sabíamos que se iban a quejar", ha apostillado.Tras la reunión de este martes entre PP y Cs para hablar del fin de los aforamientos políticos y de la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, el político 'naranja' ha achacado las, al que "no es que le gusten los cambios". "¿A alguien se le ocurría que el PP fuera a liderar una revolución si no hay un partido que le obligue?", se ha preguntado.Con todo, Gutiérrez ha dicho que el pacto que firmaron PP y Cs para la investidura de Rajoy y que contenía 150 medidas, que, va "camino de cumplirse poco a poco". "Hay una legislatura para cumplir esto, no tres meses", ha manifestado.De esta forma, ha aclarado que el periodo de tres meses fijado con el PP para latenía como objetivo "poner en marcha" estas reformas, no que estuvieran aprobadas y en funcionamiento.Para el secretario general de Cs en el Congreso, lo que está haciendo el partido con 32 diputados es. "Puedo ser una persona interesada pero mire los cambios que hemos conseguido hacer, lo que estamos intentando transformar", ha explicado.Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas,. "Que al PP no le gusta cumplir ya lo sabíamos. Que vayan arrastrando los pies porque hay muchas cuestiones que les incomodan, por supuesto", ha asegurado en declaraciones a Onda Cero."El PP no tiene mayoría absoluta, y si no quiere cumplir con su palabra como ha hecho muchas veces con su programa electoral, nosotros tenemos una mayoría alternativa en el Congreso" pero "me parece que lo mejor es que estas medidas", ha lamentado.Pese a ello, y si no consiguen el apoyo de los populares en la Cámara Baja, la responsable catalana ha avisado: "Si buscan excusas y se les hace muy cuesta arriba,".