Ciudadanos ve "encarriladas" las medidas del pacto que el PP ve difícil cumplir

Corrupción

"Cuando firmamos acuerdos, los cumplimos"

mantuvieron este martes en el Congreso de los Diputados una reunión para evaluar el cumplimiento de las condiciones previas al pacto de investidura que permitió aseguir en la Moncloa. Los conservadores ya se habían encargado, un día antes, de desinflar las expectativas de la cita al asegurar que los dos temas de los que, a priori, se iba a hablar –limitación de mandatos y supresión de aforamientos– tenían difícil cumplimiento al requerir reformas de la Constitución y, por tanto, delPese a las advertencias previas, Ciudadanos salió de la cita asegurando que veía "encarriladas y avanzando" las medidas más urgentes comprometidas con los conservadores. Estos son los términos que empleó el portavoz de la formación naranja en la Cámara baja,Por parte del PP compareció el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro. El parlamentario conservador recordó que la limitación de mandatos es una figura habitual de los regímenes presidencialistas. E insistió en la necesidad de reformar, para ello, la Carta Magna . Algo para lo que considera necesario que el PSOE se sumara al acuerdo "y si fuera posible" el resto de grupos.Lo mismo sucede con el tema de los aforamientos. Al respecto, Bermúdez de Castro añadió que para no romper con los principios de equidad e igualdad la idea es extender la medida a los diputados autonómicos. A su juicio, puede ser "sencillo", pero precisa de ciertoLos conservadores insisten en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto es necesario el máximo consenso. Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, no les sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción de la Constitución, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamenteEn su punto 3, el citado artículo de la Carta Magna refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consultasobre cuestiones más de fondo como el régimen del 78 o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa.El partido naranja llevó a su reunión de revisión del pacto con los conservadores la necesidad de poner ya en marcha la comisión de investigación sobre ladel PP. Girauta expresó a los periodistas su convencimiento de que la comisión será registrada con la firma de ambas formaciones."Lo hemos firmado. No nos podemos negar a ello", dijo Bermúdez de Castro dejando, no obstante, la puerta abierta a que en vez de comisión lo que se cree esPor su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte,aseguró que el PP es una formación "seria" que cuando firma un acuerdo lo cumple y, por eso, garantizó que van a "llevar a cabo" el pacto de investidura que sellaron a finales de agosto con Ciudadanos. Eso sí, recalcó que la legislatura acaba de empezar y que quedan casi cuatro años por delante.Así se pronunció tras clausurar en elel pacto 'Conectados: el juego' –organizado por el eurodiputado Luis de Grandes en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Google– al ser preguntado por los desencuentros que han exhibido públicamente PP y Ciudadanos sobre el pacto firmado entre ambas formaciones, informa Europa Press.