El episodio de las fiscales

El fiscal general del Estado acudió este miércoles a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas demandaron que rindiese cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretendía, por su parte, que explicase cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación yEn la coctelera de temas a tratar estaba la actuación del Ministerio Fiscal en el caso que afecta al presidente de Murcia, el archivo de la investigación sobre el chalet del expresidente de La Rioja, las denunciadas presiones a miembros de la carrera fiscal en casos que afectan a cargos del PP y los últimos cambios en Fiscalía General del Estado.En su primera intervención,no cumplió las expectativas de los grupos.se limitó a hacer un repaso de lo que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para el colectivo al que representa sin entrar en casos concretos. Es decir: evitó entrar en las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía en los episodios que afectan a destacados dirigentes del Partido Popular , como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o el expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado . Ya había avisado al arranque de su comparecencia: por cuestiones de respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas oAsí, los grupos no pudieron escuchar en este primer turno sigozó de información privilegiada sobre los casos de corrupción que le afectan -Púnica y Auditorio-, si conocía las presiones denunciadas por el fiscal de Murcia que tenía encomendado ese caso o qué criterios siguió en los nombramientos de la cúpula fiscal."La Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción el eje central [...] y actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento sin atender a la condición ideológica de la persona investigada", subrayó.Anteriormente, había señalado que "el fiscal se debe a la Ley. Solo a la Ley. Y debe actuar siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico". Y defendió la "independencia" del Ministerio Fiscal,Maza lleva pocos meses en el cargo. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era consideradopara el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor,Precisamente a unos de sus antecesores en el cargo,citó Maza como responsable de que, desde 2005, el fiscal general tenga que revisar las causas que afectan a aforados. "El fiscal general puede dar una orden para no ejercitar la acción penal, renunciar a esto es una dejación de funciones", defendió. Y fue más allá: "El fiscal general del Estado debe adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía. Y no tiene que ser coincidente", señaló.Esta mención venía a hacer alusión, de forma indirecta, a las divisiones en la cúpula fiscal en la parte del caso Púnica que afecta al presidente del Murcia.Hace dos semanas, después del que el juezdictase un auto en el que atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del propio Maza y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenóy elaboró otro informe paralelo, firmado porpero no por las dos fiscales.La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general, algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.