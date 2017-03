Podemos dice que Errejón sería un "magnífico" candidato en Madrid, pero IU presentará el suyo

IU tendrá "su proceso interno y su candidato"

Para Equo, Errejón sería un "excelente" candidato

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado que en la primera reunión mantenida este viernes con IU y Equo para configurar una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas de 2019 no se trató la posibilidad de que liderase la lista el exnúmero dos de Podemos, Íñigo Errejón, un aspirante al Gobierno regionalA preguntas de los periodistas después de la reunión, Espinar ha afirmado que tampoco está entre en sus planes postularse a la Alcaldía de Madrid, en sustitución de Manuela Carmena, y que este tema ni se lo ha planteado el líder de su partido, Pablo Iglesias, ni ha hablado con él sobre ello."Ninguna de las organizaciones que nos hemos reunido hoy tiene ya un candidato porque sencillamente eso lo tienen que decidir los inscritos. Tampoco está decidido qué primarias se van a realizar. Si nuestra hoja de ruta es construir un espacio político de cambio y esto coincide con lo que piensan otras fuerzas y las candidaturas de unidad popular, veremos en todo caso qué ocurre", ha manifestado.Sobre Errejón, el también portavoz de Podemos en el Senado ha insistido en que le "parece. "De lo que no se ha hablado de esta reunión, con varios puntos, es de listas. No tiene sentido y nuestra filosofía no es esa. No se hacen reuniones entre dirigentes políticos para hablar de listas, sino que se hacen procesos abiertos y primarias. Faltan dos años para las elecciones autonómicas para ganar a Cifuentes. Es mucho tiempo. Iglesias o yo podemos tenemos nuestras preferencias, pero no lo decide ni Pablo Iglesias ni yo, sino las inscritas de Podemos", ha proseguido.No obstante, Espinar ha apuntado al ejemplo de Ahora Madrid para configurar una candidatura unitaria a la Comunidad de Madrid. "La experiencia de Ahora Madrid es mejorable organizativamente, pero, tanto en términos electorales como de gestión en el Ayuntamiento. Por tanto, es un referente clave para crear espacios políticos de cambio amplios. La clave es que el que tenemos cosas en común", ha concluido.Sobre la cuestión de la posible candidatura de Errejón y si eso condicionaba un pacto con IU para formar una candidatura unitaria regional para las elecciones de 2019 también se ha pronunciado la coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, quien ha manifestado que respetan los procesos internos de cada partido, como quieren que se respeten los suyos."Es adelantar unas cuestiones que quedan fuera de lugar en un momento incipiente como éste. Procesos democráticos y abiertos como llevaron el éxito al Ayuntamiento de Madrid son lo deseable. Si de momento no tenemos definidos los ejes programáticos,", ha respondido a los periodistas.Sánchez cree que hablar de una candidatura de Errejón. "No tenemos de momento espacios ni listas. Hemos decidido iniciar un proceso. Lo que hay es que tendrá su proceso interno, su candidato, y luego se definirán otros en un posible espacio de confluencia. IU tendrá su proceso interno, al igual que Podemos y Equo, cada uno definido por la forma de proceder de cada organización", ha explicado.Sobre esta cuestión también ha terciado el otro coportavoz de IU Madrid, Mauricio Valiente, quien ha reiterado que ellos "respetan los ritmos y decisiones de cada grupo". "Nos sentimos muy cómodos trabajando con el resto de compañeros. Lo primero que tenemos que hacer es preparar las movilizaciones del 8 de marzo. Tenemos que hacer oposición en la Comunidad de Madrid, que nos parece que no se está haciendo bien. Nuestra ruta inmediata es esa,", ha apostillado.Por último, el coportavoz de Equo en la Comunidad de Madrid, Alejandro Sánchez, ha asegurado que el hecho de que planee la candidatura madrileña de Errejón "no condiciona nada los acuerdos" para configurar una candidatura única entre las tres fuerzas a nivel autonómico., al igual que habrá otros candidatos que se presentarán. Dada la diversidad que existe en la comunidad, habrá otros candidatos", ha augurado.No obstante, el también parlamentario autonómico cree que ahora "toca ir construyendo alternativa, espacios de trabajo tanto en materia programática, organizativa, apoyo a las candidaturas de unidad popular, que es la tarea más importantes que tenemos entre manos en este momento, darles un impulso porque pensamos que son el reflejo de la ciudadanía que votó por el cambio".