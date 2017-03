Iceta afirma que el PSC no pierde "soberanía" pese a que tendrá que asumir lo que vote el PSOE en las investiduras

Los socialistas catalanes no han “perdido soberanía”, pese a que ya no tendrán la capacidad de decidir de manera autónoma su posición en la votación investidura del presidente del Gobierno de España. Así lo defendió este martes el primer secretario del PSC, Miguel Iceta, minutos después deque regulará las relaciones entre su partido y el PSOE, un acuerdo que ambas formaciones han alcanzado tras varios meses sumidos en una profunda crisis que se abrió cuando el PSC decidió, precisamente, votar no a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en contra del criterio seguido por el PSOE.Iceta compareció en Madrid en rueda de prensa acompañado del presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, que aseguró que el pacto alcanzado por PSOE y PSC “fortalece” y “clarifica” el vínculo que une a ambas formaciones desde 1978. “Hoy venimos a celebrar,o y entendimos que teníamos que reforzar nuestra relación”, sostuvo igualmente Iceta. Y es que, en los últimos meses, el desencuentro entre el PSOE y el PSC fue tal que se llegó a poner encima de la mesa la posibilidad de que los socialistas catalanes no pudieran votar en las primarias en las que el PSOE elegirá a su nuevo secretario general.Finalmente, los militantes del PSC sí tendrán derecho a voto y, además, para votar no tendrán necesidad de pedirlo explícitamente, algo que se barajó hasta hace apenas unos días. No obstante, estos triunfos de los socialistas catalanes también conllevan sus contrapartidas: el acuerdo establece que, por lo que, de los “17.000” militantes inscritos en el partido -según cifras que facilitó el propio Iceta-, únicamente podrán votar entre 13.500 y 14.000. Iceta admitió que “el PSOE ha sido más riguroso” que el PSC en el control de su censo, y afirmó no estar preocupado por la previsible pérdida de influencia de su partido en el congreso y en los órganos que éste elija.“Siempre se intentan presentar este tipo de negociaciones diciendo que unos ganan y otros pierden, pero aquí o todos ganábamos o todos perdíamos”, sostuvo Iceta, que afirmó querer “más PSOE en Cataluña y más PSC en España” y señaló que, pese a que el nuevo protocolo recorta parte de las competencias de los socialistas catalanes,. Ambos partidos, señaló el dirigente, estarán “más encima” el uno del otro, sin que eso implique una “tutela”. Pero el acuerdo implica que la decisión de lo que votará todo el Grupo Parlamentario Socialista en las investiduras estatales la tomará el Comité Federal del PSOE, y el PSC tendrá que plegarse a lo que decida ese órgano y no podrá dar instrucciones diferentes a sus diputados.No obstante, Iceta afirmó no sentirse arrepentido por la decisión de la dirección del PSC el pasado noviembre, cuando su Consell Nacional decidió votar no a Rajoy., afirmó el primer secretario, que sin embargo aseguró que “los pactos de Cataluña se van a decidir en Cataluña” . Pese a todo, el nuevo protocolo establece que el PSOE podrá plantear su posición sobre las alianzas y los pactos que alcance el PSC en la comisión de coordinación, el órgano en el que hay representantes de los dos partidos, si bien la decisión final estará en manos de los socialistas catalanes.