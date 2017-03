Una de cada cinco niñas en el mundo carece por completo de acceso a la educación.

Plan International ha alertado este martes de que al menos una de cada cinco adolescentes en todo el mundo, una situación que deja a millones de niñas expuestas a la violencia, los matrimonios infantiles y los embarazos no deseados, reduciendo drásticamente sus oportunidades de futuro.Con motivo del Día Internacional de la Mujer , Plan International ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a que garanticen lay un acceso equitativo a la educación para todas las niñas del mundo, con el fin de lograr alcanzar "la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres para 2030", tal y como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas."El movimiento por la igualdad de género es más necesario que nunca. Sabemos quede las niñas y la justicia para las mujeres es clave para transformar sus vidas y las sociedades en las que viven."Sin embargo,", ha explicado Concha López, director general de Plan International España."Las niñas tienenpero al ritmo actual, se necesitarán décadas para que conseguir la igualdad real ", ha añadido.De acuerdo con los datos proporcionados por la ONG, el 90 por ciento de los países del mundo cuentan con al menos una ley que limita la igualdad económica de las mujeres. Esto, según han alertado desde Plan, aumenta laen materia de educación para millones de niñas.De los más de 600 millones de jóvenes en el mundo que no están escolarizados, laLas niñas que no pueden ir a la escuela tienen hasta tres veces más probabilidades de contraer matrimonio de forma forzosa antes de los 18 años que aquellas que tienen educación básica o superior, informa Europa Press.Las niñas que no han recibido educación tienen tres veces mása los 18 años que aquellas que tienen educación secundaria o superior.Otro de los principales problemas a los que tienen que hacer frente las jóvenes sin educación son losLas mujeres que dan a luz antes de los 15 años tienen hasta cinco veces más posibilidades de morir durante el parto., ha señalado Plan. Cada año de educación secundaria supone un aumento de entre un 10 y un 20% en los ingresos de una niña cuando sea adulta. Además, por lo general las mujeres dedican el 90% de su remuneración a su familia, una tendencia capaz de romper con el círculo de la pobreza, según la ONG.