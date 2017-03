El exvicealcalde de Madrid, en la comisión sobre el espionaje: "Creo que la orden la dio un cargo de la Comunidad"

"Un cargo en la Comunidad"

El exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo ha asegurado este viernes en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid que todavía cree que fue espiado por orden de un cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre: "Sigo pensando que fui espiado", ha destacado el que fuera número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha asegurado que cree que la".A preguntas del diputado de Ciudadanos César Zafra, Cobo relató que tras conocer por el diario El País que había sido espiado acudió a hablar con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pero también con los entonces consejeros Ignacio González y Francisco Granados: "Me dijeron que no conocían nada y lo desconocían, y".Sin embargo, Cobo ha recordado que las personas que realizaron esos seguimientos, "pasaron de decir que no habían hecho nada a me lo ordenaron". En este sentido, el número dos de Ruiz-Gallardón explicó cómo se enteró de que estaba siendo espiado: ", entonces redactor jefe de El País, y me dijo que tenían los partes de seguimientos" y que los iban a publicar al día siguiente.Y entonces Cobo, tal y como ha relatado en la Asamblea, llamó a su secretaria para contrastar los partes con su agenda: "que hemos hecho. Me llama la atención que el día que no salí de mi domicilio porque estaba de viaje decían que no había salido de mi vivienda", ha explicado Cobo, que también ha resaltado que los partes publicados por el diario coinciden también con la agenda del exconsejero Alfredo Prada.Preguntado por el nombre de la persona que ordenó los seguimientos, Cobo dijo no saberlo: "El que da la orden no se lo puedo decir. Fue alguien que tenía un cargo en la Comunidad, que sea de mi partido, claramente sí lo era,, porque yo era del partido y lo soy", ha relatado el compareciente, que dio un perfil del responsable del espionaje: "Creo que obedece más a personas que se creen impunes políticamente, en los medios y en la vida privada y se creen que van por encima de la gente y que el poder te da algo que no te da, y a algunas personas les pasa".En este sentido, el que fuera número dos de Gallardón ha relatado que el espionaje no sólo se centró en los rivales políticos, sino que también abordaron temas personales: ". Eso también les interesa".El propio Cobo recordó que fue él mismo el que calificó como gestapillo el espionaje: "Creo que siendo muy grave utilizar instrumentos públicos para enterarte, seguir, espiar o como se quiera llamar a un adversario,".