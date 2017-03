Toxo deja el liderazgo de CCOO tras ocho años y da paso al líder del sindicato en Euskadi, Unai Sordo

"Los tiempos exigen dirigentes de otra edad". Con estas palabras, el secretario general de CCOO , ha anunciado que no optará a un tercer y último mandato en el XI Congreso que el sindicato celebrará los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Una "decisión personal" que el actual líder sindical ha trasladado este sábado al Consejo Confederal –máximo órgano de dirección entre congresos– en una reunión extraordinaria en la que también ha propuesto al actual secretario general de CCOO en Euskadi,, como posible sucesor. La propuesta, según ha explicado en rueda de prensa, ha sido aprobada por el Consejo conTras ocho años al frente de Comisiones Obreras, Toxo ha decidido no seguir otro mandato más. A pesar de sentirse "con fuerzas", el líder sindical ha optado por el "relevo generacional" a pesar de que en la fase preliminar, cuando estaba considerando su salida,. "Soy consciente de la edad que tengo y de que si continúo terminaría el mandato con 68 años", ha explicado a los medios de comunicación, añadiendo que "hay que dejar paso a otras generaciones integradas en la nueva clase obrera". Como balance de sus ocho años, ha destacado la unidad que se ha logrado dentro de una organización.El sindicato salió del IX Congreso, en el que Toxo fue elegido por primera vez secretario general, partido por la mitad –se impuso al entonces líder,, por sólo 28 votos de diferencia–. En el cónclave de febrero de 2013, sin embargo, fue reelegido por el 85,6% de los delegados tras conseguir integrar a todas las corrientes. "Esta cohesión actual nos permite hacer este cambio", ha apuntado. En este sentido, Toxo ha valorado que "un tercer mandato ya lleva marcada la fecha de caducidad" –los estatutos establecen al secretario general un máximo de tres mandatos– y, por tanto, esa situación podría generar un escenario "donde aparezcan divisiones".En estos últimos años, el sindicato, con Toxo al frente, ha adelgazado su estructura con la fusión de distintas federaciones sectoriales, ha sufrido una sangría importante en el nivel de afiliación, ha afrontado el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid –seis de sus miembros se vieron implicados–, ha impulsado dos huelgas generales y ha sido testigo del fin del bipartidismo en España. Aunque, según ha recordado Toxo, todavía quedan "retos y desafíos" que afrontar. El líder sindical asegura, no obstante, que el relevo al frente de CCOO, que se produce un año después del cambio de cara en UGT, no limitará los "escenarios de negociación" que haya que "poner en marcha".