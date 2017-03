La presidenta del Parlament apoya a los acusados por el 9N: "La democracia no se inhabilita, se ejerce"

Una sentencia "indigna y antidemocrática"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este lunes que él y las dos exconselleras condenadas por el 9N recurrirán la sentencia hasta las últimas instancias –que augura que serán incluso las europeas– porque está "".Mas ha convocado rueda de prensa tras saberse la sentencia, que ha seguido desde la sede del partido, mientras que las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau –también condenadas– la han seguido desde sus casas, antes de ir al PDeCAT para la convocatoria, a la que también ha asistido el president del Govern, y dirigentes del partido.Mas ha dicho que se reafirma en su actitud, igual que las dos exconselleras: ". No nos arrepentimos de nada", y ha dicho textualmente que la acata el fallo con serenidad total pero mucha disconformidad.Ha agradecido el apoyo de toda la gente que también ha querido que Cataluña "decida por sí misma" y que han alentado a los tres acusados a seguir adelante.El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y a multa de 36.500 euros; a Ortega, a un año y nueve meses de inhabilitación y a multa de 30.000 euros; a Rigau, a un año y seis meses y a multa de 24.000 euros; y absuelve a los tres de prevaricación administrativa.El presidente de la Generalitat,, ha asegurado que esy la ha comparado con el anuncio este lunes de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, de que solicitará autorización legal para celebrar un segundo referéndum de independencia.En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont explicó que ambas noticias se han producido al tiempo en la red: "Mi TL lo ha hecho coincidir y la comparación todavía es más punzante. ¡Qué error!".Asimismo, se ha mostrado convencido de que "aquello que la justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Catalunya en referéndum, votando este año".La presidenta del Parlament, Carme Forcadell , ha apoyado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau tras la sentencia:Lo ha hecho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse la sentencia, que, un año y nueve meses a Ortega y un año y seis meses a Rigau.", dijo Forcadell, que también está siendo en el Parlament relacionadas con el proceso independentista.El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, tildó dedel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona, acusó al Estado de "" y aseguró que su partido continuará trabajando para cumplir el mandato que obtuvieron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015.Por eso añadió que, que hagan un Tribunal Constitucional a medida para parar la democracia o que intenten fabricar pruebas desde las cloacas del Estado".El secretario general de Podem Cataluña,, ha afirmado que hay "una grave carencia de calidad democrática" en la sentencia de inhabilitación al expresident de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N.Fachin ha rechazado que se juzgara a Mas por este caso, pero cree que "que señalan a su partido y a él directamente".Preguntado por si le valdrían las explicaciones que todos los grupos del Parlament menos JxSí han pedido en el Parlament y que Mas ya ha dicho que dará, ha respondido que no sólo piden explicaciones, sino ""."Hoy vemos casos como el Pretoria o como el caso Palau donde se han llevado dinero y éste nunca aparece", y ha considerado también que eso supone un problema del sistema judicial.El secretario de Organización del PSC,ha defendido este lunes que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional "acarrea sus consecuencias". Ha destacado en rueda de prensa que la "", porque el TSJC condena a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia pero les absuelve de prevaricación administrativa, y ha instado a la Generalitat y al Gobierno central a buscar una salida con una reforma federal de la Constitución.", ha añadido.