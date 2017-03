Autocontrol desaconsejó la emisión de 55 anuncios por atentar contra la dignidad de la mujer en 2016

Internet con el mayor número de reclamaciones

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial en España (Autocontrol) registró un total desobre publicidad relativa a la dignidad de la mujer en 2016, anuncios que finalmente no se emitieron, frente a 33 consultas tramitadas durante el ejercicio anterior en esta materia.Asimismo, la asociación gestionó un total de 4.034 consultas previas sobre publicidad relativa a la protección de los menores (se incluyen, entre otras, campañas de juguetes, videojuegos y alimentos), frente a las 3.497 del ejercicio anterior. En este caso, el, el 16,14% requirió de modificaciones, y el 2,5% finalmente no se publicó.El Jurado de la Publicidad de Autocontrol resolvió el pasado año un total de 281 casos consecuencia depresentadas contra 395 anuncios, según se desprende del Balance de Actividad 2016 de Autocontrol.En 2015 este órgano extrajudicial resolvió 305 casos. Las dos comunicaciones comerciales que más reclamaciones recibieron en 2016 fueron el trailer de la película Nunca apagues la luz, y un anuncio de una marca deproductos de soja,en la presentación del consumo de fruta y verdura entre menores.Así lo han puesto de manifiesto en la presentación del balance este miércoles 15 de marzo en Madrid la presidenta de Autocontrol, Almudena Román, y el director general de la entidad, José Domingo Gómez, quienes han indicado queen el que más campañas se someten al control previo voluntario antes de su difusión por detrás de Reino Unido, y el décimo en número de reclamaciones recibidas según los datos de 2015.Como ha detallado el director general de la asociación, la reclamación fue aceptada por el reclamado, comprometiéndose a modificar la campaña o cesar su difusión, o bien resuelta por mediación, sin intervención del Jurado. De los casos que pasaron al Jurado, 48 fueron estimados totalmente, 12 parcialmente y 59 desestimados. Asimismo se emitieron 42 dictámenes.de la reclamación publicitaria por el Jurado en primera instancia es de 14 días, reduciéndose a 4 días en aquellos casos en los que el reclamado acepta la reclamación y se compromete a cesar o rectificar la publicidad, y a 6 en los casos que se resuelven por mediación, según informa Europa Press.De este modo, Gómez ha precisado que los principales motivos de las reclamaciones registradas en 2016 se encuentran en lay de códigos deontológicos sectoriales, la publicidad engañosa o desleal, protección de niños y adolescentes, abuso de la buena fe del consumidor, entre otros.En relación con el origen de las reclamaciones, elo asociaciones de consumidores y otras organizaciones ciudadanas. En concreto, 170 de ellas fueron presentadas por este sector, frente a las 67 presentadas por empresas o asociaciones empresariales, 38 por comunicación o a instancia de la Administración, y 6 por el organismo europeo de autorregulación, EASA.En relación con el medio de difusión, Gómez ha detallado que las reclamaciones envuelven a superar a las reclamaciones en televisión y en prensa escrita. Así, Internet representa el 32,32% de los casos resueltos en 2016, seguido de la televisión (19,7%) y prensa escrita (16,16%).Durante su intervención, el director general de Autocontrol ha concretado que en 2016 atendió un total de 35.684 consultas, lo que representa un incremento del 31% respecto al año 2015. De ellas, 26.199 fueron consultas sobre campañas publicitarias antes de su difusión, actividad en la que se ha producido un incremento de aproximadamente el 20% con respecto al año anterior, yy deontológicas, que acumulan un incremento del 70% respecto a 2015.En este contexto, de los proyectos de anuncios revisados antes de su emisión, el 81,27% del total obtuvo un informe positivo, en un 16,55% de los casos se recomendó la introducción de modificaciones, y en un 2,18% de los mismos se desaconsejó su difusión. Gómez ha detallado que, entre las modificaciones apuntadas, se hallaba el horario de emisión por no ser un contenido adecuado para menores.En 2016 la cifra de proyectos de publicidad en medios digitales que ha sido consultada ascendió a 8.266, un 47% más que en 2015. También crecieron las consultas de anuncios en televisión, pasando de los 8.631 en el ejercicio 2015 a los 9.640 del pasado año.Gómez ha repasado, entre los que ha destacado la firma de convenios con las comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y que en noviembre la asociación llegó a los 500 socios, entre otras cuestiones.de Autocontrol año tras año pone de manifiesto el compromiso e implicación de la Asociación con los agentes involucrados, ya que cada vez más administraciones e industrias ven en la autorregulación una oportunidad para ganar eficiencia. Este trabajo conjunto garantiza así una publicidad responsable de la que se beneficia toda la sociedad", ha concluido Almudena Román.