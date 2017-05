López pide ayuda a los jóvenes socialistas: "No asistáis impasibles a ver cómo destrozamos este partido"

"Voto útil"

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López para definir un "proyecto de izquierdas con el que derrotar a la derecha" y para "volver a unir a todos los socialistas en el Partido Socialista", informa Europa Press."Ayudadnos a hacer de la unidad la bandera que necesitamos en este momento, no más enfrentamiento entre los socialistas,en el enfrentamiento entre nosotros", declaró López este domingo en un acto con jóvenes en Alcalá de Henares (Madrid).El candidato a la Secreataría General entiende, así como un "depósito de los que vendrán detrás". "Es vuestro préstamo,ni agotar el depósito de confianza que tenemos", lamentó el vasco.Asimismo, López reflexionó sobre las desavenencias internas del partido. "¿Por qué nos pegamos entre nosotros? ¿Por qué nos insultamos? ¿Por qué esta agresividad? ¿A qué estamos jugando,? ¿Cavamos las trincheras o tendemos la mano y tendemos puentes entre socialistas?", manifestó el candidato, que espera que no haya "nunca más un enfrentamiento" entre los socialistas.En este sentido, para el exlehendakari, el "problema" se encuentra en que "unos están pidiendo el voto útil para Pedro para cargarse a Susana , y otros piden el voto útil para Susana para cargarse a Pedro"."Yo no quiero que vayamos a votar para ver cómo nos cargamos a uno u otro compañero", lamentó López, que aprovechó para pedir elPor otro lado, durante el actoy puso de ejemplo al alcalde de la localidad madrileña. "Está demostrando que eso que nos decían de que el PSOE y el PP somos lo mismo es radicalmente falso, porque cuando gobierna un socialista en un Ayuntamiento se abren las puertas para los vecinos", defendió López, que también considera que en un gobierno socialista "se utilizan los recursos municipales, no para llevárselos a casa como hacen otros".