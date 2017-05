Coste similar a otras monarquías

Tampoco se acepta que presenten declaración de bienes

El PP, el PSOE y Ciudadanos han coincidido este martes en rechazar en la Comisión de Presupuestos del Congreso las enmiendas de Esquerra Republicana (ERC) paraa la Casa del Rey y sustituirla por un suelo para el jefe del Estado similar al del presidente del Gobierno.Según ha informado Europa Press, en el proyecto presupuestario del Gobierno,y la enmienda de los independentistas catalanes pretende eliminar ese presupuesto y sustituirlo por un salario de jefe del Estado al nivel del que cobra el presidente del Gobierno, que recibe un total de 79.756 euros al año sin derecho a pagas.En su enmienda, defendida por el diputado Joan Capdevila, se argumenta que Felipe de Borbón, es decir, que "es beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia". "A falta de república y de modernidades, que el rey cobre igual que el presidente del Ejecutivo y acabar con privilegios", ha resumido el diputado.Sin embargo, los tres portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos ya han anticipado su voto en contra. Según Saúl Ramírez, de la formación naranja,y que "no supone mayor gasto que otras análogas" del entorno europeo.Rubén Moreno, del PP, ha explicado que el presupuesto de la Casa del Reypara garantizar que el jefe del Estado puede ejercer su labor "con independencia", una labor que tilda de "impecable". En ese sentido, ha precisado a ERC que esos 7,82 millones no es "el sueldo del rey", sino un presupuesto que incluye todos los salarios y gastos de altos cargos, funcionarios y empleados, así como los gastos corrientes que incluyen viajes.Además, ha recordado que el presupuesto de la Casa del rey no ha sio "ajeno a la crisis" pues lleva, y sólo ahora sube un 0,5%, 43.000 euros más.Estos tres grupos también han desechado las enmiendas de Unidos Podemos, defendidas por Joan Mena, parade la Casa del Rey y obligar a la familia real a presentar declaraciones de bienes y actividades. "Un Estado supuestamente democrático no puede permitir instituciones opacas –ha dicho–. El jefe del Estado debe dar explicaciones públicas a través de las cuentas".Sobre este punto, Rubén Moreno ha indicado que en el último informe de Transparencia Internacional ha situado a la Casa del Rey en un cuarto lugar queTambién ha subrayado que Zarzuela creó en 2007 el cargo de interventor para sus cuentas, que desde 2014 son examinadas por la Intervención General del Estado (IGAE)."La Casa del Rey tiene un presupuesto que se ha visto reducido y congelado en los últimos siete años, es absolutamente transparente y todo para", ha concluido, justificando su voto en contra.