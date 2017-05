Compromís le pide a Unidos Podemos quea que elija a su dirección y, posteriormente, negociar con los socialistas una iniciativa conjunta. Así lo confirmó este jueves el portavoz del partido valenciano en el Congreso, Joan Baldoví, que también solicitó al PSOE un "gesto" que permita intuir que presentarán esta moción de censura una vez hayan escogido a los integrantes de sus nuevos órganos. Pero Unidos Podemos ha rechazado ya la iniciativa y ha asegurado que seguirá adelante con su moción.Baldoví compareció en rueda de prensa horas después de que la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, pidiera a Unidos Podemos en una entrevista "que se aplace" su moción de censura y "presentarla en otro momento, cuando las partes se hayan sentado a hablar y haya probabilidad de que salga adelante". "La imagen que se dio con la reprobación del ministro de Justicia es el modelo a seguir y es a lo que aspiramos", planteó Baldoví, que pidió al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,durante la campaña para las primarias de su partido.De igual forma, el dirigente solicitó a Unidos Podemos que "pida aplazar la discusión de esta moción en tanto el PSOE no tenga configurada su dirección". "Desde el absoluto respeto a la independencia de cualquier formación política, y desde la constatación de que Compromís hemos sido desde el primer día uno de los grupos que se ha posicionado a favor de esta moción de censura", apuntó Baldoví, "pedimos a Podemos aplace la discusión de esta moción para que podamos empezar a discutir, más apoyos, y que tenga alguna posibilidad de salir adelante".Sin embargo, el nuevo portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, no ha ofrecido una respuesta clara. Minutos después de la comparecencia de Baldoví, Ábalos intervino en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta y se remitió al discurso que Sánchez lleva manteniendo varias semanas. "Nosotros no descartamos la moción, pero, señaló el portavoz, que afirmó que cuando eso ocurra –el congreso tendrá lugar el 17 y 18 de junio– los socialistas serán "fieles a los compromisos establecidos en la campaña de primarias". "Hay sobrados motivos para una moción de censura", apuntó Ábalos, que sin embargo rechazó la iniciativa presentada por Unidos Podemos porque "no está acreditada", a su juicio, una "alternativa" suficiente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Pero Unidos Podemos ya ha rechazado la iniciativa de Compromís. Según fuentes del grupo parlamentario recogidas por Europa Press, el grupo moradoya que entiende que echar al PP "es urgente" y que no se le puede dar "ni un minuto más a Rajoy". Además, Unidos Podemos ve con esperanza la posible abstención que está estudiando el PSOE ya que, a su juicio, sería "un primer gesto" que demostraría que están dispuestos a alejarse del PP.